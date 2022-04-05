مديوب نموذج جيّد لـ “قلب الدّفاع”

تلقّى المدافع الدولي الجزائري عبد الجليل مديوب المحترف في نادي بوردو، دعما معنويا قويّا من قبل لاعب فرنسي معتزل.

وقال فرانسوا غروني إن عبد الجليل مديوب يحوز صفات المدافع المركزي للفترة الكروية الرّاهنة، على غرار التفوّق في النزالات، والصّرامة في اللّعب، والتركيز، والتدخّلات دون إيذاء المنافس.

وسبق لِفرانسوا غروني (47 سنة) أن تقمّص زيّ نادي بوردو الفرنسي في فترة ما بين 1992 و2001، في منصب مدافع.

وأضاف في أحدث ظهور له عبر القناة الإلكترونية لِنادي بوردو الفرنسي، يقول إنه يُؤمن بِأن مديوب يعي جيّدا المسؤولية الملقاة على عاتقه. وأشار فرانسوا غروني إلى أن مدافع “الخضر” قدّم عروضا فنية راقية في مباراة بوردو والمضيف ليل، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي مساء السبت الماضي، بِرسم منافسة البطولة الفرنسية.

ويرتبط عبد الجليل مديوب (24 سنة) مع نادي بوردو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

ورغم حضوره عديد تربّصات المنتخب الوطني الجزائري، إلّا أن عبد الجليل مديوب اكتفى بِخوض مباراة وحيدة، كانت ودّية ضد فريق نيجيريا في النّمسا خريف 2020. وحينها دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، لِزميله مهدي تاهرت.