مديوب يحلم بِالعودة إلى صفوف “الخضر”

يطمح اللاعب الدولي الجزائري السّابق عبد الجليل مديوب إلى العودة في المستقبل القريب، لِتمثيل ألوان “الخضر” مُجدّدا.

وقال مديوب إن ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” مرّة أُخرى، هدف يتطلّع إلى تجسيده.

وسبق للمدافع مديوب (26 سنة) المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراة واحدة، وحملت طابعا ودّيا أمام نيجيريا، شهر أكتوبر من سنة 2020 بِالنّمسا.

غير أنه اللاعب المُغترب استطرد، وقال إن العودة الدولية، تمرّ عبر إيجاد نادٍ يُمثّل ألوانه، وخوض عديد المقابلات الرّسمية، وتقديم العروض الفنية الرّاقية.

ولا ينتمي مديوب حاليا إلى أيّ فريق، بعد أن فسخ عقده مع نادي اتحاد خنشلة في نوفمبر الماضي.

وعن نصرته للقضية الفلسطينية وظهوره بِعلم هذا البلد الذي يئنّ تحت وطأة الصّهاينة الأنذال، قال مديوب في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “سو فوت” الفرنسي ونشر تفاصيلها، الأربعاء. إن أحد المُشجّعين منحه صورة للعلم الفلسطيني، وقد استغلّ وجود نجم الكرة الإسبانية ونادي برشلونة سابقا جيرار بيكي لِتمريرها عبر الشبكة العنكبوتية، أملا في تنبيه شعوب المعمورة إلى ما يُعانيه الشعب الفلسطيني البريء والأعزل، وفضح جرائم الصّهاينة.

وكان عبد الجليل مديوب قد شارك مؤخّرا في دورة رياضية، نظّمها بيكي بِالمكسيك.