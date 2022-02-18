مديوب يمدد عقده مع بوردو إلى جوان 2025

بعدما ضمن مكانة أساسية في تشكيلته

أمضى الدولي الجزائري، عبد الجليل مديوب، على عقد جديد مع نادي بوردو سيمتد إلى غاية جوان 2025.

أعلن يوم الخميس، نادي بوردو، الفرنسي، عن تجديد عقد مدافعه المحوري، عبد الجليل مديوب، صاحب 24 عاما، لثلاث سنوات ونصف، أي إلى غاية نهاية موسم 2024/2025، وذلك بعد أن انتهى عقده الأول الذي كان لموسمين قام خلاله نادي بوردو بإعارته إلى نادي تونديلا البرتغالي الموسم الماضي، ما أتاح له فرصة للعب في مباريات كثيرة من البطولة البرتغالية وساهم ذلك في تطور مستواه، وكان أفضل خيار في ظل المنافسة القوية التي كانت في بوردو.

والأمر الذي دفع إدارة نادي بوردو الفرنسي إلى تمديد عقد، مستقبل خط دفاع المنتخب الوطني، عبد الجليل مديوب، لثلاث سنوات ونصف، هي المستويات الجيدة التي ظهر بها هذا الموسم خاصة في الأسابيع الأخيرة من الليغ1، حيث تمكن من انتزاع مكانة أساسية ضمن تشكيلة الفريق، الذي يقبع في أسفل جدول ترتيب البطولة الفرنسية وهو يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء.

وأبدى مديوب سعادته بتجديد عقده مع نادي بوردو، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي هو مساعدة الفريق على ضمان البقاء في الليغ1. وأدلى بهذه التصريحات للموقع الإلكتروني للنادي مباشرة بعد التوقيع على عقده الجديد. قائلا: “هو حلم بالنسبة إلي أصبح حقيقة اليوم، والآن سنعمل بكل ما أوتينا من جهد، لضمان البقاء للفريق وما سنفعله”.