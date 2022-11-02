مدّعية أمريكية: منظمة ترامب خدعت الضرائب لمدة 15 سنة

قالت مدّعية أمريكية، في بيانها الافتتاحي في قضية الاحتيال الضريبي الجنائي لمنظمة ترامب، إن شركة العقارات التي كان يملكها الرئيس السابق دونالد ترامب خدعت السلطات الضريبية لمدة 15 عاما.

وكشفت سوزان هوفينجر، المدعية العامة في المكتب العام لمنطقة مانهاتن، إن الشركة دفعت بعض المديرين التنفيذيين – بما في ذلك المدير المالي ألين فايسلبيرغ – في امتيازات مثل الإيجار وعقود إيجار السيارات دون الإبلاغ عن هذه المزايا إلى سلطات الضرائب، وأبلغت كذبا عن المكافآت كتعويض لغير الموظفين.

وأضافت هوفينجر أن هذه “القضية تتعلق بالجشع والخداع، وغش في الضرائب، والجريمة نُفذت ووُجهت وصُرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة”.

وتعتبر هذه القضية من بين المشكلات القانونية المتصاعدة التي تواجه ترامب البالغ من العمر 76 عاما، بينما يفكر في محاولة أخرى للرئاسة بعد خسارته في عام 2020.

واعترف ويسلبرغ، الذي عمل مع ترامب منذ ما يقرب من نصف قرن، أنه تم تجنب الضرائب على 1.76 مليون دولار من الدخل الشخصي، ووافق على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة كجزء من اتفاق الاعتراف بحقه في السجن لمدة خمسة أشهر، وفقا لوكالة”رويترز”.