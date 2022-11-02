-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مدّعية أمريكية: منظمة ترامب خدعت الضرائب لمدة 15 سنة

الشروق أونلاين
  • 18
  • 0
مدّعية أمريكية: منظمة ترامب خدعت الضرائب لمدة 15 سنة

قالت مدّعية أمريكية، في بيانها الافتتاحي في قضية الاحتيال الضريبي الجنائي لمنظمة ترامب، إن شركة العقارات التي كان يملكها الرئيس السابق دونالد ترامب خدعت السلطات الضريبية لمدة 15 عاما.

وكشفت سوزان هوفينجر، المدعية العامة في المكتب العام لمنطقة مانهاتن، إن الشركة دفعت بعض المديرين التنفيذيين – بما في ذلك المدير المالي ألين فايسلبيرغ – في امتيازات مثل الإيجار وعقود إيجار السيارات دون الإبلاغ عن هذه المزايا إلى سلطات الضرائب، وأبلغت كذبا عن المكافآت كتعويض لغير الموظفين.

وأضافت هوفينجر أن هذه “القضية تتعلق بالجشع والخداع، وغش في الضرائب، والجريمة نُفذت ووُجهت وصُرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة”.

وتعتبر هذه القضية من بين المشكلات القانونية المتصاعدة التي تواجه ترامب البالغ من العمر 76 عاما، بينما يفكر في محاولة أخرى للرئاسة بعد خسارته في عام 2020.

واعترف ويسلبرغ، الذي عمل مع ترامب منذ ما يقرب من نصف قرن، أنه تم تجنب الضرائب على 1.76 مليون دولار من الدخل الشخصي، ووافق على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة كجزء من اتفاق الاعتراف بحقه في السجن لمدة خمسة أشهر، وفقا لوكالة”رويترز”.

مقالات ذات صلة
لصوص يسرقون جثة متوفى ليجردوه من فقرات ذهبية في ظهره

لصوص يسرقون جثة متوفى ليجردوه من فقرات ذهبية في ظهره

غوغل تحذر من 16 تطبيقا تمثل خطرا على الهواتف

غوغل تحذر من 16 تطبيقا تمثل خطرا على الهواتف

اختيار طبق عربي كأفضل طبق نباتي في العالم

اختيار طبق عربي كأفضل طبق نباتي في العالم

“يجب ربط الجنيه بالإيمان بالله وليس الدولار”.. داعية مصري يثير الجدل

“يجب ربط الجنيه بالإيمان بالله وليس الدولار”.. داعية مصري يثير الجدل

هذا آخر ما قاله أيقونة الطبخ المصري أسامة السيد قبل رحيله

هذا آخر ما قاله أيقونة الطبخ المصري أسامة السيد قبل رحيله

26 مليون دولار تعويضا لمسلميْن سجنا 20 عاما ظلما بتهمة قتل مالكوم إكس

26 مليون دولار تعويضا لمسلميْن سجنا 20 عاما ظلما بتهمة قتل مالكوم إكس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد