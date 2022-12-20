مذبح غير شرعي يخفي 17 قنطارا من اللّحوم البيضاء ببجاية

يحضر ليباع في الأسواق وغير صالح للاستهلاك

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية كمية من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح)، بمذبح غير شرعي ببلدية تالة حمزة بولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود مذبح غير شرعي للدواجن متواجد بقرية آيت مبارك بلدية تالة حمزة ولاية بجاية، على اثر ذلك، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على المذبح غير الشرعي للدواجن وهو ملك لشخص يبلغ من العمر 44 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، حيث يقوم بذبح الدجاج بطريقة غير شرعية قصد بيعه بالأسواق، كما تم العثور على كمية معتبرة من الدجاج المذبوح غير منزوع الأحشاء تقدر بـ17 قنطارا موضوعة داخل صهاريج معبأة بالماء، وبعد التنسيق مع مفتشية قمع الغش ببجاية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة لولاية بجاية، أكدوا أن الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري، ليتم الاستفسار مع صاحب المذبح عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط، حيث أكد انه لا يحوز أية رخصة، ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة رفقة مفتشية قمع الغش ببجاية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة لولاية بجاية.