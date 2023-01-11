مذكرات الأمير هاري تحقق مبيعات قياسية في بريطانيا

كشف ناشر مذكرات الأمير هاري، إن المذكرات التي تحمل عنوان “سبير” أصبحت أسرع كتاب غير روائي مبيعا في بريطانيا.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد بيع منها 400 ألف نسخة حتى الآن في صورة مطبوعة ورقية وإلكترونية وصوتية.

وقال لاري فينلي، العضو المنتدب لدار نشر ترانسوورلد بنجوين راندوم هاوس، في بيان: “دائما ما كنا نعرف أن هذا الكتاب سيحقق رواجا كبيرا، لكنه تجاوز حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلا”.

وأضاف: “على حد علمنا، المطبوعات الوحيدة التي بيعت أكثر في يومها الأول هي تلك التي كان بطلها هاري بوتر الآخر”، لافتا إلى أن هذا يستند إلى المبيعات البريطانية.

وطُرحت مذكرات الأمير هاري، التي عُرضت نسختها باللغة الإسبانية للبيع في وقت أبكر مما كان مخططا لها عن طريق الخطأ، للبيع رسميا أمس الثلاثاء.

وتوجه القراء المتحمسون إلى المكتبات للحصول على نسختهم من مذكرات تحتوي على معلومات عن العائلة الملكية البريطانية.

وجذبت المذكرات الانتباه في جميع أنحاء العالم بسبب ما كشفت عنه من اتهامات هاري لوالده الملك تشارلز وزوجة أبيه كاميلا وشقيقه الأكبر الأمير وليام.

الأمير هاري يكشف تبعات زواجه من ميركل في إصدار جديد

وكشف الأمير هاري، مؤخرا، تفاصيل صادمة عن تبعات زواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ميركل في إصدار جديد يحمل عنوان “سبير”.

وبحسب ما أفادت صحيفة الغارديان فإن كتاب الأمير هاري المرتقب يطرح هذا الشهر، وركز فيه عن انهيار علاقته بأخيه بسبب زواجه من ميغان.

وكشف هاري عن تعرضه لهجوم جسدي من قبل شقيقه وليام الذي أصبح الآن أميرا لويلز، حيث انهارت علاقتهما بسبب زواج الأول.

ميغان وقحة وصعبة

وبحسب “الغارديان”، فإن النجل الثاني للملك تشارلز، روى تفاصيل المواجهة التي جمعته مع شقيقه ويليام عام 2019 في لندن.

وأرجع السبب لإطلاق الأخير وصوفا على ميغان مثل “وقحة” و”صعبة”.

وتصاعدت المواجهة، كما كتب هاري، إلى أن “أمسك بي ويليام من ياقتي ومزق قلادتي وطرحني أرضا”.

وقال هاري في كتابه إنه تعرض لإصابة في الظهر جراء الهجوم الذي رواه مع العديد من الحقائق الأخرى.

يحمل الكتاب عنوان “سبير” وسيطرح الأسبوع المقبل في مختلف أنحاء العالم.

ومن المرجح أن يثير ضجة كبيرة للعائلة المالكة البريطانية كما هو الحال مع المقابلات والفيلم الوثائقي عن حياة الأمير البريطاني الذي بث على منصة نتفلكس.

يذكر أن “سبير” تعني الاحتياطي، وهو منقول عن قول مأثور قديم في الأوساط الملكية والأرستقراطية: الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي حال حدوث أي شيء للبكر.

يقول هاري إنه لم يخبر زوجته ميغان على الفور باعتداء شقيقه عليه. وعندما لاحظت في وقت لاحق “خدوش وكدمات” على ظهره، قال هاري إنها “لم تفاجأ ولم تكن غاضبة إلى هذا الحد” بعد أن أبلغها بالحقيقة.

وأضاف: “كانت حزينة للغاية”.

الوجه العصري للملكية

كان يُنظر إلى هاري، الكابتن السابق في الجيش البريطاني، وزوجته ميغان، الممثلة في التلفزيون الأمريكي وهما من عرقين مختلفين، في مرحلة سابقة على أنهما الوجه العصري للملكية بعد زواجهما في 2018.

لكن بعد أقل من عامين تخليا عن الألقاب الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة وواجها عددا من الانتقادات المسيئة.

أسس هاري (37 عاما) وميغان (40 عاما) جمعية خيرية في كاليفورنيا لكنهما أغضبا محبي القصر بعد انسحابهما وكشفهما التالي عن تفاصيل متعلقة بالحياة الملكية في مقابلة تلفزيونية مدوية.

وكانت العلاقات باردة بين الشقيقين وليام وهاري ولم يظهرا مع زوجاتهما في العلن لفترة طويلة باستثناء ظهورهم في سبتمبر أمام قصر ويندسور لتحية الجماهير التي جاءت لإلقاء الزهور تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.