ضمن مخرجات معرض التجارة البينية الإفريقية

مذكرات تفاهم بـ2.48 مليار دولار لشركة صناعة الحديد

ح.م

أبرمت الشركة القابضة الوطنية لصناعة الحديد، عبر فروعها الصناعية، 13 مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركاء من ثماني دول، وذلك على هامش فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) بالجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري.
وشملت المذكرات مؤسسات رائدة في مجالات الصناعة والصلب من كل من: ليبيا، نيجيريا، غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو، غانا، مصر، الصين والسنغال، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و480 مليون دولار، وهو رقم اعتُبر الأكبر من نوعه على مستوى المجمعات الصناعية العمومية في الجزائر.
وتوزعت هذه الشراكات عبر فروع الشركة القابضة، المتمثلة في: المؤسسة الوطنية لصناعة الأنابيب (ANABIB)، المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية (ENCC)، المؤسسة الوطنية للمسابك الجزائرية (FONDAL)، بالإضافة إلى الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)، التي تعد ثمرة شراكة بين مجمع “سيدار” والشركة القابضة.
وحسب البيان، فإن هذه الاتفاقيات تعكس التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تنويع صادراتها ودعم الدبلوماسية الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز التعاون الصناعي الإفريقي وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تهدف هذه المذكرات إلى توسيع آفاق التصدير وتعزيز حضور الجزائر في الأسواق الإفريقية، بما يخدم أهداف التنمية المشتركة ويدعم مسار التكامل الصناعي القاري.

