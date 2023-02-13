-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مذكرات توقيف لاعتقال مسؤولين مغاربة في فرنسا

الشروق أونلاين
  • 188
  • 0
مذكرات توقيف لاعتقال مسؤولين مغاربة في فرنسا
أرشيف
البرلمان الأوروبي

نقلت العدالة البلجيكية مذكرات اعتقال إلى السلطات الفرنسية ضدّ عدّة مسؤولين مغاربة، على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في فضيحة الفساد بالبرلمان الاوروبي.

وحسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو”، فإن عدة مسؤولين مغاربة يواجهون مصير الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، بموجب المذكرات التي أصدرتها العدالة البلجيكية.

ويواصل القضاء البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي التي ضلع فيها النظام المغربي للتأثير على السياسات الأوروبية إزاء قضايا حقوق الإنسان في المغرب، وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وقد أسفرت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي، منذ تسليط الضوء على القضية، عن حملة اعتقالات مسّت شخصيات بارزة في الساحة الأوروبية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، أبرز هؤلاء المعتقلين، باعتباره المتهم الرئيسي في الفضيحة.

واعترف بانزيري بحصوله على هدايا وامتيازات من قبل السفير المغربي الحالي في بولندا عبد الرحيم عثمون، من أجل التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.

مقالات ذات صلة
كاتب فلسطيني: أين اختفى رئيس لجنة القدس خلال مؤتمر القدس؟

كاتب فلسطيني: أين اختفى رئيس لجنة القدس خلال مؤتمر القدس؟

هذه حقيقة الفيديو المتداول حول فرار مصلين من المسجد خلال زلزال تركيا

هذه حقيقة الفيديو المتداول حول فرار مصلين من المسجد خلال زلزال تركيا

الاتحاد الأوروبي يدين مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين

الاتحاد الأوروبي يدين مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين

تقرير دولي: أنبوب غالسي سيجعل الجزائر بطارية أوروبا الجديدة

تقرير دولي: أنبوب غالسي سيجعل الجزائر بطارية أوروبا الجديدة

البحث عن الحياة تحت الأنقاض.. هكذا تتمّ عمليات الإنقاذ في الزلازل

البحث عن الحياة تحت الأنقاض.. هكذا تتمّ عمليات الإنقاذ في الزلازل

جبهة النضال الشعبي الفلسطينية تثمن مواقف الجزائر

جبهة النضال الشعبي الفلسطينية تثمن مواقف الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد