مذكرات توقيف لاعتقال مسؤولين مغاربة في فرنسا

نقلت العدالة البلجيكية مذكرات اعتقال إلى السلطات الفرنسية ضدّ عدّة مسؤولين مغاربة، على خلفية التحقيق الذي يجريه القضاء البلجيكي في فضيحة الفساد بالبرلمان الاوروبي.

وحسب ما نقلته صحيفة “لوفيغارو”، فإن عدة مسؤولين مغاربة يواجهون مصير الاعتقال على الأراضي الفرنسية بمجرد نزولهم من الطائرة، بموجب المذكرات التي أصدرتها العدالة البلجيكية.

ويواصل القضاء البلجيكي التحقيق في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي التي ضلع فيها النظام المغربي للتأثير على السياسات الأوروبية إزاء قضايا حقوق الإنسان في المغرب، وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وقد أسفرت المداهمات التي نفذها الأمن البلجيكي، منذ تسليط الضوء على القضية، عن حملة اعتقالات مسّت شخصيات بارزة في الساحة الأوروبية.

وكان عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، أبرز هؤلاء المعتقلين، باعتباره المتهم الرئيسي في الفضيحة.

واعترف بانزيري بحصوله على هدايا وامتيازات من قبل السفير المغربي الحالي في بولندا عبد الرحيم عثمون، من أجل التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.