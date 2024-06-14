مذكرة تخرج جزائرية عن “الشوك والقرنفل” للسنوار تحظى باهتمام واسع

حظيت مذكرة تخرج جزائرية عن رواية “الشوك والقرنفل” ليحيى السنوار قائد (حماس) في غزّة، والعقل المدبر لـ “طوفان الأقصى”، باهتمام واسع، حيث طالب الكثيرون ومنهم فلسطينيون بنسخة منها.

وقال الأستاذ الشريف حبيلة، المشرف عن المذكرة التي أعدتها كل من الطالبة “كويتر سيرين” و”بودمر إيمان” من قسم اللغة العربية بجامعة قسنطينة، عبر حسابه على فيسبوك: “يحضر السنوار اليوم كاتبا روائيا في مذكرة ماستر”.

وأضاف: “اذا وجدت شخصية تصنع التاريخ، في أي مجال، فاسأل عن خيالها فلا يمكن لخيال عقيم أن يصنع التاريخ”.

وقال الأستاذ الجامعي “محمد مايمون” تعليقا عن الموضوع إن “كل قول أو عمل يغيض الصهاينة (الرؤوس و الأذيال) فهو جهاد في سبيل الله”.

وأضاف: “نحتاج مساعدتكم للوصول إلى الباحثتين أو الأستاذ المشرف، الأصدقاء في فلسطين يطلبون نسخة من مذكرة البحث”.

يذكر أن الرواية موضوع المذكرة الجزائرية كتبها السنوار في السِّجن، الذي قضى فيه ثلاثة وعشرين عامًا بعد أحكام بالسَّجن المؤبد، إثر اتهامه بالتخطيط لاختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل أربعة فلسطينيين كانوا عملاء للاحتلال.

ولأنها كُتبت في هذا المكان البائس، وفي وقت كان مؤلفها يواجه خيار البقاء في السجن إلى أن يموت، كان عليه أن يحفر في ذاكرته عميقًا، لاستدعاء التفاصيل الدقيقة للحياة التي قضاها “أحمد” بطل الرواية وراويها العليم، كي يتوسل بها لمساعدته على ترويض الوقت الثقيل، وكسر الملل، ومواجهة النسيان، أو التشبث بأهداب الحياة، التي تجري خارج الأسوار على حالها.

يقول السنوار في مفتتح روايته: “هذه ليست قصتي الشخصية، وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية .. الخيال في هذا العمل فقط في تحويله إلى رواية”، ليخبرنا بهذا أنه قد اختار الرواية، كنوع أدبي، لسرد تاريخ المجتمع الفلسطيني الذي عاشه منذ أن وَعِي على الدنيا وحتى ختام روايته، وهي فترة تمتد من حرب 1967 وحتى انتفاضة الأقصى 2000، وتغوص أحيانًا، على سبيل الاستدعاء والاستشهاد والتأصيل، أبعد في الزمن حتى النكبة في 1948.