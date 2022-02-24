مذكرة تعاون بين اتحادَي الكرة الجزائري والجنوب إفريقي

وقّع رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة ونظيره الجنوب إفريقي داني جوردن، الخميس، مذكرة تعاون.

وجرت مراسم حفل مذكرة تعاون بين الهيئتَين الكرويتَين الجزائرية والجنوب إفريقية، بِفندق “الشيراتون” بِالعاصمة. بعد يوم من مباراة منتخبَي البلدَين للإناث، بِرسم إياب الدور الأخير لِتصفيات كأس أمم إفريقيا سيّدات.

ومِن شأن الاتّفاق بين اتحادَي الكرة الجزائري والجنوب إفريقي، تمتين روابط التعاون بينهما، وتبادل الخبرات في مجال التكوين والتدريب والطب الرياضي وأمور أخرى. وأيضا تنظيم منافسات ثنائية لِمختلف منتخبات البلدَين.