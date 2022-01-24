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الجزائر

مذكرة تعاون قانونية بين الجزائر وقطر

الشروق أونلاين
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مذكرة تعاون قانونية بين الجزائر وقطر

سيتم، الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين الجزائر وقطر، حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.

و يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار الزيارة التي شرع بها الأحد، وزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري إلى الجزائر، حسب ذات المصدر.

وأضاف المصدر أن زيارة العامري التي تمتد من 23 إلى 26 جانفي الجاري، ستكون فرصة له لـ”إجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة ومواقع أثرية وهيئات ثقافية”.

وأشار بيان وزارة العدل الى أن هذه الزيارة تندرج في إطار “العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، والإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني لاسيما بتبادل الخبرات والتجارب بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين”.

وكان وزير العدل القطري حل في وقت سابق بمطار الجزائر الدولي مرفوقا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل القطرية، حيث كان في استقباله وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.

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