مذكرة تفاهم بين الشرطة الجزائرية والمجرية في 5 مجالات أمنية

يقوم المدير العام الأمن الوطني، فريد بن شيخ، يومي 22 و23 جوان بزيارة إلى المجر ستتوج بالتوقيع على عدة اتفاقيات في 5 مجالات أمنية.

وحسب بيان للشرطة فإن الزيارة التي تقود بن شيخ إلى مصالح الشرطة الوطنية المجرية جاءت بدعوة من نظيره المجري، وهذا في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة، سيطلع المدير العام للأمن الوطني رفقة الوفد المرافق له، على تنظيم وسير بعض المصالح العملياتية للشرطة المجرية المتواجدة بالعاصمة بودابست.

وستتوج الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الشرطة الجزائرية ونظيرتها المجرية، تتمحور أساسا حول تبادل الخبرات في مجالات الأمن العمومي، شرطة الحدود، علم الأدلة الجنائية، مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية.