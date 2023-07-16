مذكرة تفاهم بين تونس والإتحاد الأوربي حول “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”

تونس والإتحاد الأوربي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملةن اليوم 16 جويلية 2023 في تونس.

وقعت اليوم تونس والإتحاد الأوربي مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي، اليوم الأحد 16 جويلية.

حفل التوقيع شهده كل من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته.

مما تناولته اتفاقية التعاون الموقعة، الإقتصاد والهجرة.

وقد قالت رئيسة المفوضية الأوربية أن اتفاقية الشراكة هذه ستدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن. مضيفة أنها ستخلق ظروف عمل للمواطنين التونسيين وستحشد 10 مليون يورو لبرنامج تبادل الطلاب.

فوندر لاين قالت أيضا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق منتدى اقتصادي استثماري في الخريف لجذب المستثمرين لتونس.

كما أضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم تونس بمبلغ 100 مليون يورو لمكافحة الاتجار بالبشر وإدارة الحدود ومعالجة أسباب الهجرة.

وقد عرفت النشاطات الديبلوماسية بين تونس والإتحاد الأوربي حركية كبيرة مؤخرا. فعرفت تونس زيارات متعددة على أعلى مستوى من بلدان أوربية، خصوصا إيطاليا، للحديث خصوصا حول الوضع الإقتصادي في تونس إضافة إلى الهجرة.