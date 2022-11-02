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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين سوناطراك ونظيرتها السنغالية في مجال المحروقات

الشروق أونلاين
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مذكرة تفاهم بين سوناطراك ونظيرتها السنغالية في مجال المحروقات
ح.م
جانب من التوقيع على مذكرة التفاهم

وقعت شركة سوناطراك رفقة نظيرتها السنغالية على مذكرة تفاهم بغرض دراسة إمكانات التعاون في مجال استكشاف، إنتاج وتحويل المحروقات.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم، بين سوناطراك من جهة وبتروسان استكشاف وإنتاج وكذا بتروسان تجارة وخدمات من جهة أخرى، بغرض دراسة إمكانات التعاون في مجال استكشاف، إنتاج وتحويل المحروقات.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع فقد تابع الوفد السنغالي،  عروضا تبرز تجربة سوناطراك وقدراتها في مجال المحروقات، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمنشآت سوناطراك النفطية والغازية في الأسابيع المقبلة.

كما تم استقبال ين ثيرنو ساديو لي ومنار سال بمقر المديرية العامة لسوناطراك من طرف توفيق حكار، الرئيس المدير العام، بحضور إطارات مسيرة للشركة. يضيف البيان.

وخلال الاجتماع، تناقش الطرفان حول فرص التعاون واتفقا على العمل لإعداد خارطة طريق تسمح بإرساء قواعد تعاون فعال ودائم.

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