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مذكرة تفاهم جديدة بين سوناطراك وإيكوينور النرويجية

الشروق أونلاين
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مذكرة تفاهم جديدة بين سوناطراك وإيكوينور النرويجية
ح.م

وقعت سوناطراك وشركة إيكوينور النرويجية، الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال التحكم والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في إطار الأنشطة المشتركة المنفذة في الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة يرمي تنفيذ هذا البروتوكول بين الطرفين، بشكل خاص، إلى الشروع في المساعي الضرورية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والبحث عن حلول طاقوية منخفضة الكربون، والانتقال الطاقوي.

علاوة على ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم هذه مواصلة الدراسات المشتركة لتحديد فرص التكفل بامتصاص ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في مواقع عين صالح وإن أمناس، يضيف البيان.

للتذكير، فإن شركة إيكوينور النرويجية تعمل بالشراكة مع سوناطراك في الحقول الغازية إن أمناس وعين صالح.

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