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مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية بين وزارة الطاقة والشركة الروسية “روس آتوم”

الشروق أونلاين
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مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية بين وزارة الطاقة والشركة الروسية “روس آتوم”
وزارة الطاقة والمناجم
وقعت وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس آتوم" مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، على هامش الطبعة الـ13 للمنتدى الدولي "أتوم إكسبو" التي جرت بروسيا يومي 25 و26 مارس 2024.

وقعت وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روس آتوم” مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان.

التوقيع على مذكرة التفاهم تم على هامش الطبعة الـ13 للمنتدى الدولي “أتوم إكسبو” والذي جرت فعالياته بمنتجع سوتشي-بروسيا الاتحادية يومي 25 و26 مارس 2024.

تتضمن مذكرة التفاهم على خارطة الطريق لأنشطة التعاون المشتركة بين الطرفين لسنتي 2024 و2025. على غرار استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي، والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الإطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية.

وعقد منتدى أتوم إكسبو في طبعته الثالثة عشر في حديقة سيريوس للعلوم والفنون في مدينة سوتشي الروسية، وافتتح المنتدى كل من أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة “روس آتوم“، ورافائيل مورينو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وساما بيلباو إي ليون، المديرة العامة للجمعية النووية العالمية.

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