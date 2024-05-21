مذكرة توقيف ضد نتنياهو: فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية

علقت فرنسا ليلة أمس، الإثنين 20 ماي، على إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديمه لطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين، وتخص مسؤولين في حماس، وكلا من بنيمين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وزارة الخارجية الفرنسية، كتبت في بيانها أنه فيما يتعلق بأوامر القبض التي تخص كلا من نتنياهو وغالانت “سيكون الأمر متروكًا للدائرة التمهيدية للمحكمة للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والفعل. ممكن من المحاكم الإسرائيلية. لقد ظلت فرنسا تحذر منذ عدة أشهر من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.”

مؤكدة أنها تدعم “المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال.”

عمليا، في حالة قبول قضاة المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت، فهذا يعني أنه على الدول العضوة في الجنائية الدولية، والتي عددها 124 دولة، ومن بينها فرنسا، اعتقال كل من نتانياهو وغالانت في حالة دخوله أراضيها وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.