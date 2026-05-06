مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء حرب واشنطن وطهران.. أكسيوس يكشف التفاصيل

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي عن تطور لافت في مسار التوتر بين واشنطن وطهران، يتمثل في اقتراب الطرفين من التوصل إلى مذكرة مختصرة من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت في 28 فيفري الماضي.

وذكر الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين آخرين مطلعين على المفاوضات أن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع أن ترد إيران على النقاط الرئيسية للاتفاق المحتمل خلال 48 ساعة، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ولكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب نقطة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب.

ووفقا لمصادر الموقع فإن قرار القيادة الأمريكية بتعليق عملية “مشروع الحرية” في مضيق هرمز مرتبط بالتقدم المحرز في المفاوضات.

وتستند مسودة المذكرة إلى خطة الولايات المتحدة المكونة من 14 بندا، والتي تدعو إلى وقف الأعمال القتالية في المنطقة وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوما بشأن الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، وآفاق رفع العقوبات الأمريكية.

في ذات السياق قال مصدر ​باكستاني مشارك ‌في جهود السلام لرويترز ​اليوم ​الأربعاء إن الولايات المتحدة ⁠وإيران ​تقتربان من ​التوصل إلى مذكرة من صفحة ​واحدة لإنهاء ​الحرب بينهما، مؤكدا ‌بذلك ال⁠تقرير الذي نشره موقع أكسيوس.

وقال ⁠المصدر “سننهي هذا الأمر ​قريبا جدا.. ​نحن ⁠نقترب من ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء عن تعليق “مشروع الحرية” في هرمز، حيث أوضح عبر منصته أن القرار جاء استجابة لطلب من باكستان ودول أخرى، مشددًا في الوقت ذاته على أن الحصار سيبقى ساريًا بكامل قوته وفاعليته خلال فترة التعليق.