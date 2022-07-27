مذيعة أردنية تدّعي تعرّض طفلها للاختطاف وزوجها يفضحها!
خرج زوج المذيعة الأردنية أحلام العجارمة عن صمته، ونفى تعرّض طفلهما للاختطاف في تركيا لمدة 20 يوما، مؤكدا أنه كان برفقته ولم يتعرض لأي مكروه.
وقالت مصادر إعلامية إنه تم توقيف المذيعة في قناة “تي آر تي” عربي عن العمل (مؤقتاً) على خلفية تصريحها الكاذب عن خطف ابنها من قبل عصابات في إدلب.
“وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ”
تم التأكد من إيقاف عمل الإعلامية الأردنية #أحلام_العجارمة وإحالتها للتحقيق بعد حملة الاستنكار لما نشرته من تضليل
أهلنا في #إدلب بعد يوم من #المجزرة اتهمتهم هذه الكاذبة بأنهم خطفوا ابنها للاتجاربأعضائه والحمد لله زوجها اللبناني نطق بالحق pic.twitter.com/iI5t6NbZhA
— Aisha Sapri (@AishaSapri) July 27, 2022
وقال وليد سقالاكي، زوج المذيعة في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، أن ابنه الوليد لم يتعرض لعملية اختطاف، وإنما هناك خلافات مع زوجته جعلتها تختلق القصة.
وأشار إلى وجود قضية في المحاكم منذ 10 أشهر، ويجري الفصل فيها، لافتا أنه أخطأ بهذا التصرف حيث قام بأخذ طفله وأودعه كـ”أمانة”، عند أشخاص يعرفهم على الحدود السورية التركية ليتمكن من رؤيته.
لا عصابة ولا اتجار بالبشر متل ما بتحكي #أحلام_العجارمة
عملت فيلم هوليود لتصير تريند
القصة انه في خلافات بينها وبين زوجها
وزوجها اخد الولد على إدلب وكان بدو يطالعوا على لبنان
يعني عأساس العصابة تركت الأولاد السوريين وراحوا على اسطنبول لعندها حصريا لان ابنها عندو قلبين و٣ كلاوي😏 pic.twitter.com/0ntfZZ4Eoc
— ندى الزعبي (@ndyalzby1) July 23, 2022
كذلك، تحدث الزوج اللبناني الذي يحمل الجنسية التركية، في مقابلة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، أنه أخذ الطفل لمدة 15 يوما فقط، مبيناً أن زوجته أحلام نشرت الفيديو بعد عودة الطفل لها بأربعة أيام.
وقدم زوج الإعلامية الأردنية الاعتذار خلال مقطع الفيديو من كل الشعب السوري، خاصة أهل الشمال ومحافظة إدلب، لما نسب إليهم من اتهامات باطلة بحقهم.
طلع اختطاف ابن #احلام_العجارمة فلم 🤣 https://t.co/EY83CisuOr
— هزاع الهاملي 🇦🇪 ⚖️ (@HazzaaAlhameli) July 25, 2022
في المقابل، التزمت العجارمة الصمت، ونشرت تغريدة أعلنت فيها الاعتذار من جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن عدم الإدلاء بأية معلومات إضافية حول القضية كونها أصبحت بعهدة المحاكم التركية، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن سير إجراءات التحقيق.
كما وعدت بكشف جميع التفاصيل بعد انتهاء التحقيق والقصاص من الفاعل وفق القانون.
تعقيبا على اللغط الذي أثاره البعض بخصوص هوية الخاطفين، أود التأكيد على أن الخاطفين لم يكونوا أتراكا بل يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية. كما أن الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات التركية كان لها الفضل الرئيسي في استعادة طفلي من شمال سوريا من دون أن يتعرض لأي أذى خلال استعادت pic.twitter.com/3qCAdCmGo1
— #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 23, 2022
الجدير بالذكر أن قصة المذيعة التي تعمل في إحدى المؤسسات التركية أثارت خلال الأيام القليلة الماضية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً أن العديد من النشطاء شككوا بصحة ادعاءاتها.
وذكرت أحلام أن طفلها «الوليد» تعرض لعملية اختطاف مؤخرًا من عصابة اتجار بالبشر، وتم نقله إلى إدلب، بسوريا، لكن أعادته السلطات التركية إليها سالمًا غانمًا بعد 20 يومًا فقط من اختطافه.
من تاريخ
5/7/2022
اصعب ايام حياتي انخطف ابني ما شفته ولا سمعت صوته ولا بعرف هو وين عشرين يوم بدون نوم حسبي الله ونعم الوكيل 😞💔
وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر ونقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت. pic.twitter.com/dIqjKqbR9R
— #أحلام_العجارمة (@ajarmehahlam) July 22, 2022