مذيعة أردنية تدّعي تعرّض طفلها للاختطاف وزوجها يفضحها!

خرج زوج المذيعة الأردنية أحلام العجارمة عن صمته، ونفى تعرّض طفلهما للاختطاف في تركيا لمدة 20 يوما، مؤكدا أنه كان برفقته ولم يتعرض لأي مكروه.

وقالت مصادر إعلامية إنه تم توقيف المذيعة في قناة “تي آر تي” عربي عن العمل (مؤقتاً) على خلفية تصريحها الكاذب عن خطف ابنها من قبل عصابات في ‎إدلب.

وقال وليد سقالاكي، زوج المذيعة في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، أن ابنه الوليد لم يتعرض لعملية اختطاف، وإنما هناك خلافات مع زوجته جعلتها تختلق القصة.

وأشار إلى وجود قضية في المحاكم منذ 10 أشهر، ويجري الفصل فيها، لافتا أنه أخطأ بهذا التصرف حيث قام بأخذ طفله وأودعه كـ”أمانة”، عند أشخاص يعرفهم على الحدود السورية التركية ليتمكن من رؤيته.

كذلك، تحدث الزوج اللبناني الذي يحمل الجنسية التركية، في مقابلة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، أنه أخذ الطفل لمدة 15 يوما فقط، مبيناً أن زوجته أحلام نشرت الفيديو بعد عودة الطفل لها بأربعة أيام.

وقدم زوج الإعلامية الأردنية الاعتذار خلال مقطع الفيديو من كل الشعب السوري، خاصة أهل الشمال ومحافظة إدلب، لما نسب إليهم من اتهامات باطلة بحقهم.

في المقابل، التزمت العجارمة الصمت، ونشرت تغريدة أعلنت فيها الاعتذار من جميع وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن عدم الإدلاء بأية معلومات إضافية حول القضية كونها أصبحت بعهدة المحاكم التركية، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن سير إجراءات التحقيق.

كما وعدت بكشف جميع التفاصيل بعد انتهاء التحقيق والقصاص من الفاعل وفق القانون.

الجدير بالذكر أن قصة المذيعة التي تعمل في إحدى المؤسسات التركية أثارت خلال الأيام القليلة الماضية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً أن العديد من النشطاء شككوا بصحة ادعاءاتها.

وذكرت أحلام أن طفلها «الوليد» تعرض لعملية اختطاف مؤخرًا من عصابة اتجار بالبشر، وتم نقله إلى إدلب، بسوريا، لكن أعادته السلطات التركية إليها سالمًا غانمًا بعد 20 يومًا فقط من اختطافه.