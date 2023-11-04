مذيعة أمريكية تفجر الجدل: ما دمنا ندفع ثمن القنابل فمن حقنا أن نسأل!

فجرت مذيعة أمريكية جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتركيزها الحديث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في ارتكاب المجازر الشنيعة في حق المدنيين والأطفال، وحتى المرضى في المستشفيات.

وفي ظهور صريح ينم عن تعديل القنوات الأمريكية للمواقف إزاء ما يجري في قطاع غزة وكل فلسطين، قالت جوي ريد، مذيعة بقناة (MSNBC) الأمريكية: “نظرا لأننا ندفع ثمن هذه القنابل من دولارات ضرائبنا ينبغي لنا أن نسأل بعض الأسئلة”.

وأضافت: “على سبيل المثال: كيف يعد قصف منطقة مكتظة بالسكان في شريط أرضي ممتلئ بنسة 50 بالمئة من الأطفال دفاعا عن النفس؟ كيف يشكل قصف المستشفيات والكنائس والمساجد ومدارس الأمم المتحدة “الأونروا” دفاعا عن النفس؟”.

وتابعت: “حسنا ستقول مقاتلو حماس مختبئون في المستشفى ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية.. حسنا لنفترض أنهم كذلك هل تزعم أن قتل من في المستشفى وقتل الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم وحاضناتهم”.

وأردفت: “مرضى السرطان في وحدة العناية المركزة، شخص مصاب بكسر في ساقه، الأطباء والممرضات والنساء والأطفال الذين يختبئون في المستشفيات.. قتلهم ليس جريمة حرب؟ ستكون حينها مخطئا وفقا للقانون الدولي”.

يذكر أن المذيعة جوي ريد تعرضت لانتقادات واسعة مع بداية عملية طوفان الأقصى، حيث اتهمها إسرائيليون بالوقوف مع حماس وقالوا بأن حلقتها كان ينبغي أن تبث على التلفزيون الإيراني بدل الأمريكي.

وعلقت ريد وضيوفها على هجوم حماس المباغت بإرجاع السبب إلى الحصار الإسرائيلي، وليس إلى حكم حماس، وهو ما اعتبرته حكومة نتنياهو دعما للإرهاب.