مذيعة إسرائيلية تثير الجدل بظهورها مسلحة على الهواء!
أثارت مذيعة إسرائيلية جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بظهورها مسلحة خلال بث مباشر على القناة 14 العبرية.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أطلت المذيعة ليتال شمش على جمهورها والمسدس واضح على خصرها، كما سبق وأن ظهرت في مقاطع فيديو وهي تمارس الرماية، وتدافع عن ضرورة تسلح المواطنين الإسرائيليين، مما أثار ردود فعل متباينة.
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🔴 مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس على خصرها داخل الاستديو
المذيعة في القناة الإسرائيلية 14، ليتال شيمش، ومسدسها واضح على خصرها خلال بث تلفزيوني، وكثير من الإسرائيليات اللواتي قررن التسلح. pic.twitter.com/0C7Pk06KTf
— الصين بالعربية (@mog_china) January 4, 2024
وقال نشطاء إن المجتمع الإسرائيلي دموي بطبعه لذلك لا عجب من تسلح جميع أفراده بمن فيهم مذيعي الأخبار، بينما لفت البعض إلى أنه مجرد استعراض بحثا عن الترند.
#شاهد 🚨🔥
المجتمع الإسرائيلي مجتمع مسلح بالفطرة و دمـ.وي فوق الوصف.
حتى مذيعة القناة 14 ظهرت ببث حى وهي مسلحة.#صالح_العاروري #ولعت #غزة_تنتصر #فلسطين #ابو_عبيدة #اليمن #غزه_مقبرة_الغزاة #جنوب_لبنان #عاجل pic.twitter.com/zsQrnl0ll9
— احداث عالمية (@AhdatAlmyt) January 3, 2024
في سياق متصل، سرّع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن-غفير، المعروف بمواقفه العنصرية، من عملية توزيع الأسلحة على المدنيين الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر، مع التركيز على تسليح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.