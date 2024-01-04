مذيعة إسرائيلية تثير الجدل بظهورها مسلحة على الهواء!

أثارت مذيعة إسرائيلية جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بظهورها مسلحة خلال بث مباشر على القناة 14 العبرية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أطلت المذيعة ليتال شمش على جمهورها والمسدس واضح على خصرها، كما سبق وأن ظهرت في مقاطع فيديو وهي تمارس الرماية، وتدافع عن ضرورة تسلح المواطنين الإسرائيليين، مما أثار ردود فعل متباينة.

وقال نشطاء إن المجتمع الإسرائيلي دموي بطبعه لذلك لا عجب من تسلح جميع أفراده بمن فيهم مذيعي الأخبار، بينما لفت البعض إلى أنه مجرد استعراض بحثا عن الترند.

في سياق متصل، سرّع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن-غفير، المعروف بمواقفه العنصرية، من عملية توزيع الأسلحة على المدنيين الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر، مع التركيز على تسليح المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.