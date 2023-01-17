مذيعة تبكي على الهواء بسبب ابنها (فيديو)

تداول نشطاء فيديو لمذيعة مصرية تبكي على الهواء مباشرة؛ بسبب ابنها المتوفى؛ الذي تذكرته خلال عرض حلقة من برنامجها.

وبكت “مروة ميمي”،خلال برنامج “هو وهن” أثناء حديث الكاتب مصطفى شهيب وتذكره يوم جنازة شقيقته ومشاعره في هذه اللحظات الصعبة.

وتذكرت المذيعة -بدورها- ابنها “كريم”، الذي قُتل بطلق ناري عن طريق الخطأ في منزل صديقه في فيفري 2020، في حادث شهير تناولته وسائل الإعلام في حينها.

جدير بالذكر أن محكمة الطفل، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل نجل مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

يذكر أن الإعلامية الشهيرة رفضت في بداية الحادثة أنها تمت عن طريق الخطأ.

وقالت في تصريحات صحفية أن ابنها قتل عمداً، بعد تعرضه للتحرش الجنسي، الذي شعر على إثره بالرعب الشديد بعد حمل صديقه للمسدس.

وأوضحت أن هؤلاء أصدقاءه من حالضانة وأنه معتاد على الخروج معهم كل يوم خميس أو جمعة.

ووفقاً لأقوال رجال المباحث فإن أحد الأولاد أخرج مسدس والده وقام بحشوه بالرصاص لكي يراه أصدقاءه.

ثم حمل المسدس طفل آخر ولكن لم تخرج الرصاصة بالخطأ.

وتابعت مروة ميمي حديثها بأن الطفل حمل المسدس وركض خلف ابنها، الذي كان يشعر بالخوف الشديد واختبأ خلف الباب.

وعندما حاول النظر خلسة لكي يتأكد من ذهاب صديقه بعيداً عنه، خرجت الرصاصة واستقرت فوق حاجبه الأيسر ولفظ أنفاسه الأخيرة.