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مذيعة تعلن إرسال قطر “شاليهات” للمغرب.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

جواهر الشروق
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مذيعة تعلن إرسال قطر “شاليهات” للمغرب.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمذيعة بقناة الجزيرة وهي تعلن عن إرسال قطر لمنازل متنقلة “شاليهات” إلى المغرب.

يظهر في الفيديو شعار قناة الجزيرة ومذيعة تعلن عن إرسال قطر “الحاويات والكبائن” التي كانت مخصصة لإقامة جماهير كأس العالم 2022، إلى المناطق المتضررة من الزلزال دون أن يُسمع في الفيديو عن أي بلد تتحدث.

وقال ناشرو الفيديو إن قطر سترسل هذه الحاويات إلى المغرب بغرض إيواء المتضررين من زلزال الحوز.

يأتي تداول هذا الفيديو في سياق موجة تضامن دولي مع المغرب عقب الزلزال الذي أوقع أكثر من ألفَي قتيل، وعرضت دول كثيرة تقديم المساعدة للرباط.

وكانت قطر أعلنت مغادرة فريق إغاثة من الدوحة مساء السبت.

وبث موقع القناة الثانيّة العمومية في تقرير مصوّر يوم الإثنين الماضي مشاهد من مساهمة فريق الإنقاذ القطري في عمليات الإغاثة إلى جانب فرق الإنقاذ المغربية.

ونفى تقرير نشرته وكالة فرانس برس صحة الادعاء، وأكد بأنه مضلل والمذيعة كانت تتحدث عن مساعدات قطرية لتركيا عقب زلزال السادس فيفري الماضي.

وأرشد تفتيش الوكالة الفرنسية عن الفيديو من خلال كلمات مفتاحية مثل “حاويات/كبائن/زلزال” إليه منشوراً على حساب قناة الجزيرة على يوتيوب بتاريخ 13 فيفري الماضي.

وجاء في التفاصيل أن قطر سترسل الكبائن الخاصة بإقامة مشجعي المونديال لمتضرري الزلزال في تركيا.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات آنذاك إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 200 ألف مبنى في 11 محافظة في تركيا، كما طال شمال سوريا المجاورة.

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