مذيعة عراقية تتصدر الصحف العالمية بسبب عدد عمليات التجميل التي خضعت لها لتشبه باربي!

تصدرت مذيعة عراقية عناوين الصحف العالمية بسبب عدد عمليات التجميل التي خضعت لها لتشبه دمية “باربي” الشهيرة.

وبحسب التقارير الإخبارية الواردة في هذا الشأن فقد خضعت مقدمة البرامج العراقية داليا نعيم، لـ43 عملية تجميل على مدار 10 سنوات، كي تبدو مثل“باربي” ولكن النتيجة كانت صادمة، إذ تغير شكلها إلى الأسوأ.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن “داليا” البالغة من العمر 30 عامًا فقط، والتي تعمل كمقدمة برامج وممثلة، نالت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا بعد أن لجأت إلى عدد كبير من عمليات التجميل الجراحية لتغيير مظهرها.

وأضافت أن المذيعة العراقية، المثيرة للجدل تفتخر بعدد متابعيها الذي يقارب المليون عبر منصة إنستغرام، حيث تنشر بانتظام محتوى يُظهر وجهها “الخارج عن المألوف”.

يذكر أن داليا نعيم لطالما كانت حديث رواد منصات التواصل بسبب إدمانها على عمليات التجميل، حيث ارتأى الكثيرون أنها بحاجة إلى مساعدة نفسية عاجلة، بعدما عبثت بجمالها وتحولت إلى “زومبي” على حد تعبيرهم.

ويمكن المقارنة بين صور المذيعة قبل وبعد عمليات التجميل لمعرفة حجم الدمار الذي ألحقته بوجهها ونفسها في سبيل أمنية شاذة.