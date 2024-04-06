مذيعة عراقية تتصدر الصحف العالمية بسبب عدد عمليات التجميل التي خضعت لها لتشبه باربي!
تصدرت مذيعة عراقية عناوين الصحف العالمية بسبب عدد عمليات التجميل التي خضعت لها لتشبه دمية “باربي” الشهيرة.
وبحسب التقارير الإخبارية الواردة في هذا الشأن فقد خضعت مقدمة البرامج العراقية داليا نعيم، لـ43 عملية تجميل على مدار 10 سنوات، كي تبدو مثل“باربي” ولكن النتيجة كانت صادمة، إذ تغير شكلها إلى الأسوأ.
باربي العراق .. داليا نعيم تتصدر صحف العالم ب43 عملية تجميل#إرم_نيوز #داليا_نعيم #العراق pic.twitter.com/67NPHdpbyJ
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) April 3, 2024
وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن “داليا” البالغة من العمر 30 عامًا فقط، والتي تعمل كمقدمة برامج وممثلة، نالت اهتمامًا إعلاميًا عالميًا بعد أن لجأت إلى عدد كبير من عمليات التجميل الجراحية لتغيير مظهرها.
باربي العراق داليا نعيم… تتصدر صحف العالم ب ٤٣ عملية تجميل ….! pic.twitter.com/rU56B5acMJ
— Farrah 🇮🇶 ♈️ (@Joie84) April 3, 2024
وأضافت أن المذيعة العراقية، المثيرة للجدل تفتخر بعدد متابعيها الذي يقارب المليون عبر منصة إنستغرام، حيث تنشر بانتظام محتوى يُظهر وجهها “الخارج عن المألوف”.
يذكر أن داليا نعيم لطالما كانت حديث رواد منصات التواصل بسبب إدمانها على عمليات التجميل، حيث ارتأى الكثيرون أنها بحاجة إلى مساعدة نفسية عاجلة، بعدما عبثت بجمالها وتحولت إلى “زومبي” على حد تعبيرهم.
#داليا_نعيم: أجريت 43 عملية تجميل لأصبح مثل باربي لكن الجمهور شبهني بالزومبي pic.twitter.com/4eUtB0eHlv
— جريدة الموجز (@elmogaznews) April 6, 2024
ويمكن المقارنة بين صور المذيعة قبل وبعد عمليات التجميل لمعرفة حجم الدمار الذي ألحقته بوجهها ونفسها في سبيل أمنية شاذة.