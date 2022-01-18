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مذيعة فرانس 24: لم أكن أعلم أن هناك عقدة اسمها الجزائر!

نادية شريف
  • 47768
  • 8
مذيعة فرانس 24: لم أكن أعلم أن هناك عقدة اسمها الجزائر!
مذيعة فرانس 24 كريمة زيادة

عبرت المذيعة الجزائرية، العاملة بقناة فرانس 24، كريمة زيادة، عن استغرابها من شماتة البعض بخسارة الجزائر أمام غينيا الاستوائية.

وقالت زيادة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، الاثنين 17 جانفي: “لم أكن أعلم أن هناك “عقدة” اسمها الجزائر!”.

مذيعة فرانس 24: مستوى الفريق الجزائري أكبر بكثير من الأمم الإفريقية

أشادت مذيعة بقناة فرانس 24 بمستوى الفريق الجزائري لكرة القدم، مؤكدة بأنه أكبر بكثير من مستوى دورة كأس الأمم الإفريقية للعام 2022.

وقالت كريمة زيادة المذيعة الجزائرية، العاملة بقناة فرانس 24 منذ العام 2009 في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر يوم الأحد 16 جانفي: “مستوى منتخب الجزائر أكبر بكثير من مستوى دورة كأس الأمم الأفريقية 2022”.

وجاءت تغريدة زيادة عقب خسارة محاربي الصحراء، مساء الأحد، أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وانتقدت المذيعة في وقت سابق التنظيم والأرضية وغياب الجماهير بالقول: “تنظيم ضعيف، أرضية كارثية، غياب للجماهير، بالمختصر دورة #كأس_أمم_افريقيا_2022 مملة!”.

وأضافت: “فخورة بمنتخب بلدي، مهارات جميلة وإرادة قوية وعزيمة أقوى ولم نقل بعد كلمتنا الأخيرة”.

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التعليقات
8
  • فؤاد

    لا تلام المذيعة على إبداء رأيها مادامت تمارس حقها في التعبير عن حبها لوطنها المنتخب الجزائري فريق قوي ونحن فخورون به كعرب لا سيما بتتويجه بطل إفريقيا في نسخته الأخيرة الاساس أن يبقى الكأس عربي متمنياتنا لفريق الخضر تصحيح المسار وتدارك الاخطاء و الانتقال للدور الموالي اخوكم من المغرب

    11
  • محمد قارا

    وشهد شاهد من أهلها، طبعا لم لا والفريق ينتمي إلى"دولة" ضاربة في التاريخ !!!

    2
  • احمد

    جميع الفرق في العالم مستواها مستحيل أن يبقى ثابتا فالالمان كثيرا ما سقطوا مؤخرا سقطوا أمام الاسبان بخماسية. البرازيل سقطت أمام الألمان بسباعية. الاسبان تعادلو مع المغرب . قد يتفوق فريق خلال فترة تتوفر فيها عناصر جيدة و مدرب جيد لكن لابد من الانهيار و البناء من جديد. اما كون الفريق الجزائري مستواه اقوى من الأفارقة الأرضية الميدان والنتيجة هي الحكم. صحيح به نجوم وعناصر موهوبة لا يمكن إنكار هذا ولكن هناك نقص ربما في المدرب لم يعرف كيف يوظف هذه العناصر خصوصا من حيث الفعالية . تشيلسي مثلا قبل طوخيل لم تحقق نتائج جيدة لكن لما جاء حقق نتائج مبهرة بنفس العناصر لكن سلفه لمبار لم يتمكن من تحقيق نفس النتائج

    8
  • amremmu

    ... مستوى الفريق الجزائري أكبر بكثير من الأمم الإفريقية ولذلك احتل المرتبة الأخيرة بنقطة يتيمة في فوجه .

    4
  • جلول

    فعلاً مستوى المنتخب الجزائري اكبر من كأس إفريقيا ، والدليل تعادله مع سيراليون المصنفة مئة وخمسين عالمياً والخسارة أمام غينيا الاستوائية المصنفة مئة وثلاثين عالميا ، المنتخب الجزائري ينتظر منتخبا من مستواه يكون مصنف فوق المئتين للفوز عليه

    32
  • محمد

    لماذا نرى العكس؟

    31
  • سمير

    ادن عليه ان يرحل عن افريقيا ويلعب في المريخ ههههخخخخخههههههههههه

    28
  • Nassim

    كلمتنا سنقولها يا مريم في 2024 إن أطال الله العليم الحكيم الأعمار !!! ...كما لكل حضارة دورتها فإن لكل مدرب و لاعبين و خطة دورتهم ....بعد أربعة سنوات تأتي بنفس الفريق العجوز مقارنة بلاعبي سراليون و غينيا و بنفس الخطة المكشوفة و فريق منفوخ إعلاميا رغم أن السقوط بدأ مع بوركينافاسو و تريد المعجزة .... هيهات للأسف

    18

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