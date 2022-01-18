مذيعة فرانس 24: لم أكن أعلم أن هناك عقدة اسمها الجزائر!

عبرت المذيعة الجزائرية، العاملة بقناة فرانس 24، كريمة زيادة، عن استغرابها من شماتة البعض بخسارة الجزائر أمام غينيا الاستوائية.

وقالت زيادة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، الاثنين 17 جانفي: “لم أكن أعلم أن هناك “عقدة” اسمها الجزائر!”.

مذيعة فرانس 24: مستوى الفريق الجزائري أكبر بكثير من الأمم الإفريقية

أشادت مذيعة بقناة فرانس 24 بمستوى الفريق الجزائري لكرة القدم، مؤكدة بأنه أكبر بكثير من مستوى دورة كأس الأمم الإفريقية للعام 2022.

وقالت كريمة زيادة المذيعة الجزائرية، العاملة بقناة فرانس 24 منذ العام 2009 في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر يوم الأحد 16 جانفي: “مستوى منتخب الجزائر أكبر بكثير من مستوى دورة كأس الأمم الأفريقية 2022”.

وجاءت تغريدة زيادة عقب خسارة محاربي الصحراء، مساء الأحد، أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وانتقدت المذيعة في وقت سابق التنظيم والأرضية وغياب الجماهير بالقول: “تنظيم ضعيف، أرضية كارثية، غياب للجماهير، بالمختصر دورة #كأس_أمم_افريقيا_2022 مملة!”.

وأضافت: “فخورة بمنتخب بلدي، مهارات جميلة وإرادة قوية وعزيمة أقوى ولم نقل بعد كلمتنا الأخيرة”.