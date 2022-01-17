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مذيعة فرانس 24: مستوى الفريق الجزائري أكبر بكثير من الأمم الإفريقية

نادية شريف
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مذيعة فرانس 24: مستوى الفريق الجزائري أكبر بكثير من الأمم الإفريقية
مذيعة فرانس 24 كريمة زيادة

أشادت مذيعة بقناة فرانس 24 بمستوى الفريق الجزائري لكرة القدم، مؤكدة بأنه أكبر بكثير من مستوى دورة كأس الأمم الإفريقية للعام 2022.

وقالت المذيعة الجزائرية، العاملة بقناة فرانس 24 منذ العام 2009 في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر: “مستوى منتخب الجزائر أكبر بكثير من مستوى دورة كأس الأمم الأفريقية 2022”.

وجاءت تغريدة زيادة عقب خسارة محاربي الصحراء، مساء الأحد، أمام غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وانتقدت المذيعة في وقت سابق التنظيم والأرضية وغياب الجماهير بالقول: “تنظيم ضعيف، أرضية كارثية، غياب للجماهير، بالمختصر دورة #كأس_أمم_افريقيا_2022 مملة!”.

وأضافت: “فخورة بمنتخب بلدي، مهارات جميلة وإرادة قوية وعزيمة أقوى ولم نقل بعد كلمتنا الأخيرة”.

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