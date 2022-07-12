مذيعة فلسطينية تتهم إسرائيل باحتلال السعودية

اتهمت مذيعة فلسطينية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، كيانه الغاصب بـ” احتلال” العربية السعودية.

وسألت المذيعة من خلال برنامج تلفزيوني على قناة” إحنا” أدرعي إذا كان يعرف السعودية؟، ليرد “المملكة العربية السعودية” لتواصل المذيعة أنها “محتلة”، مضيفة” لكم سيادة وسيطرة على كافة البلدان العربية”.

ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “الأكاذيب يعني، والافتراءات من هذا النوع يعني الآن وخاصة الآن ونحن أيام قبل عيد الأضحى المبارك ومناسك الحج”.

وأضاف مدافعا عن المملكة العربية:”أنت تسبين السعودية” لترد المذيعة “إذاً هي وإن، لم تحتل، فإنها دنست وأنا أقولها بأعلى صوت تباً لكل من دنس أراضي السعودية”، هذا الرد استفز أدرعي الذي قال”أنا أرفض، ولست من قريب أو من بعيد مع هذه الكلمات وهذه الألفاظ”.

وقالت مذيعة قناة” إحنا”، أول تلفزيون عربي مستقل داخل الخط الأخضر، لافخاي أنهم سيودعونه يوما وهو عائد إلى العراق لأن وعد الله الحق، في إشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سينتهي ويزول.