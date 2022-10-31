مذيعة مصرية: الموسيقى مثل الصلاة تمنح الإحساس بالراحة والأمان!

أثارت مذيعة مصرية حالة من الجدل عبر شبكات التواصل، عندما شبّهت الموسيقى بالصلاة قائلة إنها تعطي إحساسا بالراحة والأمان.

وقالت سهير جودة من خلال برنامج “الستات” الذي يبث على قناة” النهار” المصرية، إن مصر تعيش ليالي مميزة حاليا، بسبب مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 31، التي انطلقت في الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الموسيقى مثل الصلاة، كلاهما يعطي الشعور بالأمان، وتعطي شعورا بالراحة و” البراح” حسب وصفها، وفقا لموقع ” القاهرة 24″.

تابعت، كل الناس الذين كانوا موجودين في مهرجان الموسيقى والذي سيستمر حتى يوم الخميس القادم حالة من الروعة، أكتر شيء يمكن أن يستوقفك الناس، والمسرح الذي يضم 2000 شخص، وأغلبهم أناس يأتون على كرسي أو على عكاز، مضيفة “إن قوة مصر الناعمة ستبقى كبيرة ومؤثرة”.

وعبّر العديد من المغردين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم رضاهم عن استخدام المذيعة هذا التشبيه الذي لا يجوز عندما يتعلق الأمر بعبادة تنهي عن الفحشاء والمنكر وتقرب العبد من ربه، وفن ابتدعه الإنسان للترفيه والترويح عن النفس، وشتان بين هذا وذاك.