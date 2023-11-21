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مذيعة مصرية تروي كيف تصرفت عندما تعرض ضيفها لأزمة قلبية

جواهر الشروق
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مذيعة مصرية تروي كيف تصرفت عندما تعرض ضيفها لأزمة قلبية
مذيعة مصرية

تحدثت مذيعة مصرية عن أصعب موقف واجهته على الهواء أثناء استضافتها لشخص تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وكيف تصرفت لإنقاذه.

وقالت أميمة إبراهيم، خلال لقائها في برنامج “الستات” الذي تبثه قناة “النهار” المصرية إن الضيف كان متماسكا، ولم يكن هناك ما يدل على أنه يعاني من أزمة صحية.

أضافت أنه بعدها شعرت أن صوته متعب وغير قادر على التنفس، وعندما سألته هل انت بخير أجاب بنعم، ما جعلنا نواصل الحوار ولكنني لاحظت جحوظا في عينيه.

واصلت: “طلبت من المخرجة أن نخرج بفاصل وطلبنا الطبيب الذي أكد أن الضيف يعاني من مرض في القلب ولم يتناول دواءه ما كان سيتسبب في وفاته لو تم التأخر قليلا في إسعافه، وفقا لموقع ” الفن”.

https://www.filfan.com/news/166866

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