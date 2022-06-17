مذيعة مصرية توثق لحظة الاعتداء عليها من طرف مديرها

تعرضت إعلامية مصرية للسب والضرب من طرف مدير إذاعة وسط الدلتا بعد مشاداة كلامية حدثت بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمذيعة أماني صباح وهي تتعرض للضرب والاهانة والسحل من طرف المدير هاني عماشة الذي قال إنه سيتكفل بـ”تربيتها”، في الوقت الذي كانت تلتقط فيه مقطع الفيديو الذي وثقت به الواقعة.

وحدث الاعتداء بسبب انتقاد صباح لسياسات الهيئة الوطنية للإعلام ومطالبتها بحقوقها نتيجة تدني الأجور وتأخر مستحقات الموظفين المالية المتراكمة منذ سنوات، وفق موقع ” الحياة نيوز” المصري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مدير إذاعة وسط الدلتا التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية على المذيعة أماني صباح، وأعربت في بيان لها عن “رفضها القاطع لأي نوع من أنواع التجاوز بالقول أو الفعل في حق أي من العاملين بها أي كانت الأسباب والمسببات”.

وأصدر رئيس الهيئة تعليماته لرئيس الإذاعة محمد نوار بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق، والإجراء المتخذ في حق الشخص المعتدي، بحسب “موقع اليوم 2”.

وعبّر الكثير من متابعي مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من الاعتداء على موظفة أثناء أداء عملها خاصة وأنها امرأة كبيرة في السن، واعتبروا ما حدث مناف للأخلاق ومتعارض مع النخوة والرجولة.