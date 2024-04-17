مذيعة مصرية شهيرة تتعرض للاعتداء ومحاولة الاختطاف!

تعرّضت مذيعة مصرية شهيرة للاعتداء ومحاولة الاختطاف من طرف سائق بشركة “أوبر” التي ارتبط اسمها مؤخرا بعديد الحوادث المشابهة، كان أبرزها قضية فتاة الشروق التي أثارت ضجة واسعة في مصر والعالم العربي.

وقالت المذيعة فيفيان الفقي إنها تعرضت لمحاولة اختطاف وسرقة من طرف سائق بشركة “أوبر”، لافتة إلى أنها لم تتحدث عن الواقعة إلا بعد حصولها على حكم قضائي بحبس السائق وتعويض قدره 100 مليون جنيه من الشركة.

وأضافت أنها في يوم 7 فيفري 2022، طلبت عبر تطبيق “أوبر” سيارة لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس، لكنها فوجئت بتغيير السائق للمسار المتفق عليه.

وأوضحت أنها تحدثت مع السائق وسألته عما إذا كان لا يعرف الطريق فلم يرد، وتفاجأت به يتوقف بالسيارة وينزل منها ويفتح بابها الخلفي طالبا منها النزول وتسليمه حقيبتها ومتعلقاتها.

وأكدت أنها اضطرت للصراخ والاستغاثة بالمارة لكنه واجه ذلك بجذبها بالقوة وسحلها على الأرض وضربها والحصول على أموالها وهاتفها.

وبحسب ما أوضحت المذيعة الشهيرة فقد حصلت الواقعة أمام مجمع سكني، فسمع الأهالي صراخها وسارعوا لإنقاذها من بين يديه، فطلبت منهم ضرورة تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد الحصول على رقم السيارة من معرفة صاحبها، وتبين أنه يقوم بتأجيرها للسائق المتهم، ليقوم بتشغيلها لحساب شركة “أوبر” مقابل نسبة من الأموال.

وقالت المذيعة المصرية إن السائق كان يبدو تحت تأثير المخدرات، لذلك تواصلت مع الشركة وأبلغتهم بالواقعة، وتفاجأت بردهم، حيث أخبروها أن الشركة تقوم بتأجير التطبيق وليس الكشف عن السائقين والقيام ببحث جنائي عنهم.

وتابعت أنها تواصلت مع محاميها الذي قدم كافة المستندات وتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود وأثبت مسؤولية الشركة والسائق، موضحة أن النيابة قدمت السائق للمحاكمة، حيث تم الحكم عليه بالحبس عام، والحصول على تعويض من الشركة قدره 100 مليون جنيه.

المصدر: صحف مصرية