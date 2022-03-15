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جواهر

مذيعة مصرية لزملائها: ستُسحلون جميعا (فيديو)

سمية سعادة
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مذيعة مصرية لزملائها: ستُسحلون جميعا (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمذيعة مصرية تحذّر زملائها من أنهم سيسحلون جميعا إن لم يدافعوا عن مصر.
وظهرت المذيعة هالة فهمي، وهي تطلق صرخة غضب حول الأوضاع المتردية التي بات يعيشها الصحفيون والعاملون في مقر الهيئة الوطنية للإعلام ومحطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية المصرية، حيث اتهمت من خلال الفيديو الأمن المشرف على المبنى بأنه يمارس أشياء بعكس ما يتحدث عنه، قائلة: “نحن الآن على المحك، نحن الآن نتعرض للسحل“.

وحذّرت فهمي من “الجحيم القادم” في ظل عدم تحرك زملائها الذين لا ينفكون عن التعبير عن استيائهم من الأوضاع الوظيفية السيئة، إلا أنهم لا يفعلون شيئا، بينما تقوم هي بالدفاع عن مصالحهم وقوت أولادهم قائلة: “يا رب، ماذا أفعل مع الزملاء في الأمن الذين يزعمون أن قوتهم مهدد؟ أنا أدافع عن قوتهم وقوت أبنائهم؟”.

وأشارت المذيعة المصرية بأنها قدمت كل ما عليها، وأنها ستفضح فسادهم في كل شبر من مصر.
وكانت هالة فهمي، قد تعرضت للتوقيف من العمل عدة مرات بسبب مناقشتها لبعض القضايا غير المسموح بها في مبنى ماسبيرو.
وعلى صعيد متصل، استنجدت قبل أيام، موظفة بمبنى التلفزيون المصري تدعى صفاء الكوربيجي بالرئيس السيسي لإنقاذ الموظفين من اعتداءات أمن المبنى الذي تقول إنه يستعين بـ” بلطجية” لفض احتجاجاتهم، قائلة إنها تنتمي إلى الفئة التي أيدت السيسي، وأنها نفسها رقصت من أجل ” الريس”.
هذا، وقد عرف مبني ماسبيرو، احتجاجات متواصلة منذ مطلع العام الجاري حول ظروف العمل وتدني الأجور وتأخير صرف الرواتب التي لم يحصل عليها الموظفون منذ عدة سنوات.

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