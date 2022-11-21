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جواهر

مذيعة من أصول جزائرية بقناة فرنسية تبكي على الهواء.. والسبب! (فيديو)

جواهر الشروق
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مذيعة من أصول جزائرية بقناة فرنسية تبكي على الهواء.. والسبب! (فيديو)
فرانس 2
المذيعة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ليلى قدور بودادي

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لمذيعة من أصول جزائرية تعمل بقناة فرنسية، وهي تبكي على الهواء.

وقال ناشرو الخبر إن مقدمة نشرة الواحدة ظهرا، ليلى قدور بودادي لم تستطع إخفاء حزنها وهي تعلن خبر وفاة شخص عزيز عليها، يوم الأحد 20 نوفمبر، عبر قناة فرانس 2.

وكانت بودادي تستعد لإنهاء النشرة، حتى جاءها الخبر الصادم فقالت: “هناك أخبار لا نرغب أبدًا في الإعلان عنها”. ثم سرعان ما تلاشى صوتها وتجمد وجهها: “علمنا بموت باسكال جوزيفوس، الرجل الكبير في مجال التلفزة والإذاعة”.

وبحسب الفيديو المتداول فقد توقفت المذيعة لالتقاط أنفاسها ثم استرسلت في وصفه: “كان ذو كفاءة مهنية عالية وساعد في إطلاق الكثير من البرامج التلفزية”، ناهيك على أنه كان مديرا للعديد من القنوات.

وعلى الرغم من حزنها، واصلت: “فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 68 ربيعا… نعلن تضامننا مع عائلته وأطفاله وأحبائه … نهاية النشرة شكرًا وأتمنى لكم نهارا سعيدا”.

وأعلنت عائلة باسكال جوزيفوس وفاته على فرانس برس. وقالت أن “مرضًا مباغتا” تسبب في وفاته عن عمر يناهز الـ 68 عامًا.

كما أشاد دلفين أرنوت، رئيس France Télévisions بالراحل في بيان صحفي: “لقد عرف دائمًا كيف يترجم أفكاره السامية إلى أفعال لخدمة العامة”.

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