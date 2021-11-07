مذيع الجزيرة جمال ريان: اللهم انصر الجزائر بعد تطبيع جارتها

نشر مذيع الجزيرة جمال ريان، تغريدة عبر حسابه على تويتر يدعو من خلالها بالنصر للجزائر بعد تطبيع جارتها الغربية.

وقال ريان: “بسبب تطبيع جارتها، أصبحت اسرائيل على حدودها، اللهم انصرها وثبّتها على مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، آمين”.

شاهد إعلامي فلسطيني يعري استغلال المخزن اسم الجزائر للتغطية على التطبيع

قال الإعلامي الفلسطيني أسامة فوزي، إن المخزن المغربي، يلعب لعبة وسخة باستعمال اسم الجزائر والصحراء الغربية للتغطية على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي شريط فيديو نشر ديسمبر 2020، قال فوزي المقيم بأمريكا إن النظام المغربي يهدد كل معارضي التطبيع الشرفاء بتهمة جاهزة هي العمالة ومساندة اعداء المملكة.

كما قال هذا الناشط الفلسطيني، إن المخزن يصور الجزائر كعدو في وقت أن العدو الحقيقي هي اسبانيا التي تحتل أراض مغربية، وأنه يدعي أن الصحراء الغربية ارضه وهو عرض تقاسمها مع موريتانيا.