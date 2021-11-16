مذيع الجزيرة جمال ريان: عار أن يستقوي المغرب بإسرائيل على الجزائر

عبّر مذيع الجزيرة جمال ريان، تغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر، عن صدمته من استقواء المغرب بإسرائيل على الجزائر.

وأضاف ريان قائلا في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر توتير “العربي يستقوي على العربي بالصهيوني، أنا مصدوم، وكأنه حلم”

وتابع قائلا: “ما هذا الجنون الذي أصاب العقل العربي، مش قادر أتخيل أن يأتي هذا اليوم الأسود في تاريخ العرب، نحن في زمن حالك السواد من الضعف والهوان العربي، يا للعار، ماذا سيكتب التاريخ عن العرب ؟ الجزائر المغرب”.

كما نشر جمال ريان تغريدة أخرى تحدث فيها عن زيارة مرتقبة لوزير الحرب الاسرائيلي للمغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري، وقال مذيع الجزيرة في ختام تغريدته ” اللهم أنصر الجزائر وأصلح بينها وبين المغرب.”

ريان: هل تحولت المغرب إلى قاعدة اسرائيلية لتهديد الجزائر؟

وسبق لمذيع الجزيرة جمال ريان، أن نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، تساءل فيها حول ما إذا كانت المملكة المغربية قد تحولت إلى قاعدة عسكرية اسرائيلية لمحارية الجزائر؟.

وكان ريان وهو إعلامي فلسطيني، يرد على شخصية صهيونية هاجمت الجزائر عبر تويتر دفاعا عن النظام المغربي.

وكتب هذا المذيع: إسرائيلي وبكل وقاحة يهدد بمحاربة الجزائر عبر الحدود المغربية !!! فهل تحول المغرب الى قاعدة عسكرية إسرائيلية ضد الجزائر؟

وأضاف: ما يسمى إسرائيل مجرد كيان وظيفي عابر اوجد لخدمة مصالح الغرب وليس مصالح العرب، متى يفيق العرب؟

وسابقا نشر جمال ريان، تغريدة يدعو من خلالها بالنصر للجزائر بعد تطبيع جارتها الغربية.

وقال ريان: “بسبب تطبيع جارتها، أصبحت اسرائيل على حدودها، اللهم انصرها وثبّتها على مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، آمين”.

شاهد إعلامي فلسطيني يعري استغلال المخزن اسم الجزائر للتغطية على التطبيع

قال الإعلامي الفلسطيني أسامة فوزي، إن المخزن المغربي، يلعب لعبة وسخة باستعمال اسم الجزائر والصحراء الغربية للتغطية على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي شريط فيديو نشر ديسمبر 2020، قال فوزي المقيم بأمريكا إن النظام المغربي يهدد كل معارضي التطبيع الشرفاء بتهمة جاهزة هي العمالة ومساندة اعداء المملكة.

كما قال هذا الناشط الفلسطيني، إن المخزن يصور الجزائر كعدو في وقت أن العدو الحقيقي هي اسبانيا التي تحتل أراض مغربية، وأنه يدعي أن الصحراء الغربية ارضه وهو عرض تقاسمها مع موريتانيا.