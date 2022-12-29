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الجزائر

مذيع العربية: لو فعلت كلّ الدول مثل الجزائر لما لجأت إلى الاستدانة!

الشروق أونلاين
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مذيع العربية: لو فعلت كلّ الدول مثل الجزائر لما لجأت إلى الاستدانة!
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محمود الورواري

أثنى الإعلامي المصري محمود الورواري على استرجاع السلطات الجزائرية لما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في قضايا الفساد. مبديا تطلّعه إلى أن تحذو دول أخرى حذوها.

وقال مذيع الأخبار في قناة العربية، في تغريدة على تويتر:”الجزائر تعلن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال التي نهبها النظام السابق”.

وأضاف الورواري، وهو شاعر وروائي أيضا:”لو ينجح كلّ بلد في استرجاع الأموال المسروقة، ما لجأ أحد إلى الاستدانة والقروض”.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام، أن سلطات البلاد تمكّنت من استرجاع معظم الممتلكات المنهوبة في قضايا الفساد داخل الجزائر.

وقال الرئيس تبون إنّ قيمة ما تمّ استرجاعه تقدّر بنحو 20 مليار دولار أمريكي. مؤكدا استمرار مساعي الدولة لاسترجاع الأملاك التي تمّ تهريبها إلى خارج البلاد.

وتتضمّن الأملاك المسترجعة حسب ما أوضحه وزير العدل في جلسة بالبرلمان “عقارات سكنية وسياحية. إلى جانب عدّة مصانع للسيارات، والأدوية، والمواد الغذائية، ومواد البناء”.

كما صادرت السلطات بناء على أحكام قضائية، 6.447 حسابا بنكيا، و4.203 مركبة من مختلف الأنواع، يضيف الوزير.

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