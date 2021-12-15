مذيع عربي يرد على البرلمانية المغربية صاحبة منشور “خاوة خاوة مع إسرائيل”
ردّ جمال ريان، المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة على البرلمانية المغربية ياسمين لمغور، صاحبة المنشور المستفز “خاوة خاوة مع إسرائيل”، عبر حسابه الرسمي على تويتر.
وقال ريان: “النائبة المغربية ياسمين لمغور تقول: المغرب وإسرائيل إخوة! منذ متى؟”، وأضاف وسوما للتغريدة: “#المغرب #الجزائر #فلسطين #المغرب_العربي”.
النائبة المغربية ياسمين لمغور تقول: المغرب و إسرائيل إخوة ! منذ متى ؟ #المغرب #الجزائر #فلسطين #المغرب_العربي https://t.co/CvF08IG1BM
— جمال ريان (@jamalrayyan) December 15, 2021
برلمانية مغربية تثير السخط بمنشور “خاوة خاوة مع اسرائيل”
وكانت البرلمانية المغربية قد أثارت سخط نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور مستفز، عن علاقة الأخوة بين المغرب وإسرائيل.
ونشرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صورة تجمع العلمين الإسرائيلي والمغربي وكتبت: “خاوة خاوة”.
واستفز المنشور عديد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا بأنها نشرت التدوينة عمدا بالتزامن مع مقابلة ربع نهائي كأس العرب، لأن عبارة “خاوة خاوة” يطلقها المغاربة والجزائريون على العلاقة التي تجمع الشعبين. رغم التوتر السياسي بين البلدين.
تزامنا مع مقابلة ربع نهائي كأس العرب عمدت النائبة البرلمانية “ياسمين لمغور” عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صب النار على الزيت عبر
تدوينة بعنوان “خاوة خاوة”
أثارت غضبا واسعا جدا. pic.twitter.com/jGbHXkqBeK
— Iqbal boufous (@IqbalBoufous) December 13, 2021
وقال نشطاء مغاربة إن تدوينة البرلمانية، المسؤولة عن التواصل في الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من منشورات الفتنة التي من شأنها أن تعمّق التوتر بين الجزائر والمغرب.