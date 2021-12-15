مذيع عربي يرد على البرلمانية المغربية صاحبة منشور “خاوة خاوة مع إسرائيل”

ردّ جمال ريان، المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة على البرلمانية المغربية ياسمين لمغور، صاحبة المنشور المستفز “خاوة خاوة مع إسرائيل”، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال ريان: “النائبة المغربية ياسمين لمغور تقول: المغرب وإسرائيل إخوة! منذ متى؟”، وأضاف وسوما للتغريدة: “#المغرب #الجزائر #فلسطين #المغرب_العربي”.

برلمانية مغربية تثير السخط بمنشور “خاوة خاوة مع اسرائيل”

وكانت البرلمانية المغربية قد أثارت سخط نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور مستفز، عن علاقة الأخوة بين المغرب وإسرائيل.

ونشرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صورة تجمع العلمين الإسرائيلي والمغربي وكتبت: “خاوة خاوة”.

واستفز المنشور عديد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا بأنها نشرت التدوينة عمدا بالتزامن مع مقابلة ربع نهائي كأس العرب، لأن عبارة “خاوة خاوة” يطلقها المغاربة والجزائريون على العلاقة التي تجمع الشعبين. رغم التوتر السياسي بين البلدين.

وقال نشطاء مغاربة إن تدوينة البرلمانية، المسؤولة عن التواصل في الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من منشورات الفتنة التي من شأنها أن تعمّق التوتر بين الجزائر والمغرب.