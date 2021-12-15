-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشرع في زيارة إلى تونس
جواهر

مذيع عربي يرد على البرلمانية المغربية صاحبة منشور “خاوة خاوة مع إسرائيل”

نادية شريف
  • 5295
  • 5
مذيع عربي يرد على البرلمانية المغربية صاحبة منشور “خاوة خاوة مع إسرائيل”

ردّ جمال ريان، المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة على البرلمانية المغربية ياسمين لمغور، صاحبة المنشور المستفز “خاوة خاوة مع إسرائيل”، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وقال ريان: “النائبة المغربية ياسمين لمغور تقول: المغرب وإسرائيل إخوة! منذ متى؟”، وأضاف وسوما للتغريدة: “#المغرب #الجزائر #فلسطين #المغرب_العربي”.

برلمانية مغربية تثير السخط بمنشور “خاوة خاوة مع اسرائيل”

وكانت البرلمانية المغربية قد أثارت سخط نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور مستفز، عن علاقة الأخوة بين المغرب وإسرائيل.

ونشرت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صورة تجمع العلمين الإسرائيلي والمغربي وكتبت: “خاوة خاوة”.

واستفز المنشور عديد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا بأنها نشرت التدوينة عمدا بالتزامن مع مقابلة ربع نهائي كأس العرب، لأن عبارة “خاوة خاوة” يطلقها المغاربة والجزائريون على العلاقة التي تجمع الشعبين. رغم التوتر السياسي بين البلدين.

وقال نشطاء مغاربة إن تدوينة البرلمانية،  المسؤولة عن التواصل في الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، من منشورات الفتنة التي من شأنها أن تعمّق التوتر بين الجزائر والمغرب.

مقالات ذات صلة
مجندة إسرائيلية تغني “حلوة يا بلدي” ومذيع عربي يقصفها

مجندة إسرائيلية تغني “حلوة يا بلدي” ومذيع عربي يقصفها

عندما تضيع حرمة الميت.. شعر مصفف وثياب غير محتشمة لتقديم العزاء!

عندما تضيع حرمة الميت.. شعر مصفف وثياب غير محتشمة لتقديم العزاء!

هل يسبب لقاح كورونا العقم.. عضو باللجنة العلمية يرد

هل يسبب لقاح كورونا العقم.. عضو باللجنة العلمية يرد

لتجنب الصراعات والمشاحنات.. هذه فوائد الزواج بمن يشبهك؟

لتجنب الصراعات والمشاحنات.. هذه فوائد الزواج بمن يشبهك؟

وهران: توقيف مشتبه به في قضية الفتاة المكبلة بشريط لاصق

وهران: توقيف مشتبه به في قضية الفتاة المكبلة بشريط لاصق

بسبب اعتداءات موسي وحزبها.. اتحاد علماء المسلمين يطلب الحماية من سعيّد

بسبب اعتداءات موسي وحزبها.. اتحاد علماء المسلمين يطلب الحماية من سعيّد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • ليلى

    التغريدة لا تعمق شيء . هي فقط قبضت الثمن من الصهاينة وكتبت ما تم املاءه عليها. والشعب الجزاءري والشعب المغربي يبقاو خاوة خاوة رغم انف الكائدين.

    0
  • احمد

    اكاد اجزم انها من اصول يهودية مثلها مثل المتحكمين في المخزن ..ولهذا فلا غرابة في قولها فهي تعبر عن دم يجري في عروقها والعرق دساس كما جاء في الحديث الشريف

    0
  • algeria and palestine my loves

    الم تعلمي ان كلمة "خاوة" لا توجد في قاموس اسرائيل انما انتم مجرد جسر للمرور الى افريقيا ليس الا...مثل نتن ياهو لما قام بتهنئة بايدن عندما فاز على ترامب مع ان مافعله هذا الاخير للصهاينة لم يفعله اي رئيس امريكي على ما اعلم.

    0
  • algeria and palestine my loves

    الم تعلمي ان اسرائيل ليس لها اخوة فانتم مجرد جسر للمرور الى افريقيا الغربية ليس الا...

    0
  • banix

    الصهاينة إخوتها هي و حزبها فقط

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد