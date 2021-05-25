مذيع فرنسي يتعرض للتهديد بالقتل بسبب الجزائر !

تعرض المذيع الفرنسي “برنارد مونتيال”، لتهديدات خطيرة بالقتل، بسبب ترديده لعبارة “VIVE L’ALGERIE” في إحدى حصصه التلفزيونية، في خضم حديثه عن استدعاء الناخب الفرنسي “ديشان” اللاعب ذي الأصول الجزائرية كريم بن زيمة.

وفي خضم حديثه عن مواقف بن زيمة المعبر عنها من قبل، ختّم “برناد” وهو من أصول مغربية حديثه بقول “تحيا الجزائر”، مما أثار حفيظة فرنسيين، الذين انهالوا عليه بألفاظ قاسية، وصلت إلى حد التهديد بالقتل عبر صفحته الرسمية في “تويتر”.

وقال “برنارد لقناة C8 الفرنسية: “أنا متأسف لما تلقيته من تعليقات، في زمن نحاول فيه العيش مع الجميع بسلام، لقد أعربت عن سعادتي بعودة بن زيمة للمنتخب الفرنسي، لقد رددت عبارة”VIVE L4ALGERIE “، لأني أحب الجزائر والجزائريين، وهذا لا ينقص من حبي لفرنسا لأنها بلدي أيضا”. وهو ما يجعله يتعرض لحملة شرسة من طرف أشخاص متطرفين، قابلوا فكرته بتهديده بالقتل.