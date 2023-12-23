مذيع في التلفزيون الأوكراني يرفض العودة لبلاده بعد مهمة في بروكسل

قرر مقدم البرامج في التلفزيون الأوكراني أليكسي بيتشي عدم العودة إلى بلاده، بعد رحلة عمل إلى بروكسل لتغطية قمة الاتحاد الأوروبي.

وقالت القناة التلفزيونية في بيان إن بيتشي الذي يعمل مذيعا للقناة 24 “أرسل لتغطية قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر، لكنه لم يعد بعد انتهاء الحدث”.

وأشار المدير العام للقناة رومان أندريكو إلى أنه “صدم مما فعله بيشي”. في حين نقلت وسائل إعلام محلية عن المذيع قوله إنه فعل ذلك “من أجل أوكرانيا”.

وحسب ما نقلته المصادر فقد وصف الصحفي الخطوة التي قام بها بأنها “صعبة”، موضحا أنه قرر البقاء في الاتحاد الأوروبي للمساهمة في الترويج لـ “الأجندة الأوكرانية” في وسائل الإعلام هناك.