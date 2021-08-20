مرابط: الاعتداءات على مهني الصحة تراجعت بنسبة 80%

كشف الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة ان الإعتداءات على الأطقم الطبية تراجعت بنسبة 80%.

واوضح مرابط، الجمعة، في تصريح لإذاعة سطيف ان الإجراءات القوية التي اتخذتها السلطات مؤخرا لحماية مهني الصحة ساهمت في تقليص الاعتداءات بنسبة كبيرة جدا وصلت إلى 80%.

وأضاف مرابط انه تم إحصاء مالا يقل عن وفاة 302 طبيب بسبب الجائحة من القطاعين العام والخاص.

كما عرج المتحدث بالحديث عن الموجة الثالثة لفيروس كورونا حيث قال أنها كانت الأخطر على عمال القطاع حيث “فقدنا في شهر جويلية فقط 45 طبيبا، ومنذ بداية أوت 23 رحمهم الله جميعا”.

واضاف أن عدد المصابين بالفيروس في القطاع تجاوز 30 الف أصابة بعضها خطرة واثر بشكل مباشر على الجيش الابيض.

وحذر المتحدث من خطر التهاون والإبتعاد عن شروط الوقاية، فممكن جدا حينها العودة الى نقطة الصفر .

مؤكدا أن التدابير المستعجلة المتخذة كالحجر الصحي وفرض البروتوكولات و التزام المواطنين سريعا ساهم في كسر الموجة الثالثة والعودة تدريجيا الى تناقص الأرقام