مراجعة القانون الأساسي لعمال الشؤون الدينية واردة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الخميس بالجزائر العاصمة، العناية الخاصة التي توليها الدولة لتعزيز الهياكل التابعة لهذا القطاع.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بلمهدي أن الدولة تولي “عناية خاصة” لتعزيز الهياكل الدينية، مستدلا في هذا الصدد باستلام 7 مساجد أقطاب من مجموع 27، إلى جانب إطلاق إنجاز 4320 مسجد على المستوى الوطني وذلك بالتنسيق مع وزارة السكن.

وفي موضوع برامج التكوين الموجهة للمؤذنين، أكد الوزير حرص القطاع على تحيين برامج ومناهج التكوين وترقية الجوانب العلمية والمعرفية للقائمين على بيوت الله والمدارس القرآنية بصفة عامة.

من جهة اخرى، أشار بلمهدي إلى “احتمال إقرار مراجعة ثانية للقانون الأساسي لعمال قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ليكون أكثر عمقا وأوسع نطاقا من حيث مجال التطبيق، حتى يشمل جميع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف”.

وأضاف أنه تم “إعداد أرضية أوسع تأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات ذات الجدوى التي تقدم بها الشريك الاجتماعي”، مذكرا بأن صدور هذا القانون في أفريل 202 يعد في حد ذاته “إنجازا هاما”.