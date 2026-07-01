مراجعة القانون الأساسي لموظفي الشؤون الدينية بشروط!

تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الكفيلة بتحسين الظروف… بلمهدي يعلن:

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن دائرته الوزارية مستعدة لمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، متى توفرت الظروف المناسبة وفتح المجال لذلك، مؤكدا أن المراجعة المرتقبة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات ذات الأهمية الكفيلة بتحسين ظروف العمل والمسارات المهنية لمختلف منتسبي القطاع.

وأوضح الوزير، في رد على سؤال برلماني حول الآجال الزمنية لمراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، اطلعت عليه “الشروق”، والمؤرخ في 16 جوان الماضي، أن دائرته الوزارية تمتلك تصورا لمراجعة هذا القانون، يأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات ذات الأهمية التي تساهم في تحسين ظروف عمل كل المنتسبين للقطاع، غير أن تجسيد هذه المراجعة يبقى مرتبطا بتوفر الظروف المناسبة وفتح المجال لذلك.

وأشار بلمهدي إلى أن آخر مراجعة للقانون الأساسي الخاص بموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 24-130 المؤرخ في 9 أفريل 2024، وإن مست سلكي الأئمة، لاسيما رتبتي الإمام والإمام الممتاز، إلا أن أحكامها استفادت منها أيضا باقي الأسلاك والرتب.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هذه المراجعة فتحت المجال أمام شاغلي رتبة أستاذ التعليم القرآني للترقية إلى رتبة إمام مدرس، كما سمحت للموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش رئيسي والمنحدرين من سلك الأئمة بالترقية إلى رتبة الإمام الممتاز.

وأضاف أن المراجعة مكنت كذلك الموظفين من جميع الرتب، الحائزين خلال مسارهم المهني على مستويات تعليمية أعلى وشهادات جامعية، من الالتحاق بالرتب الأعلى التي تناسب مؤهلاتهم الجديدة.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع الأوقاف على أنه متى توفرت الظروف المناسبة وفتح المجال لإقرار المراجعة المطلوبة، فإن دائرته الوزارية تمتلك مشروعا للتصور يأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات ذات الأهمية التي تسهم في تحسين ظروف عمل كل المنتسبين لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

وفي سياق متصل، حددت الحكومة، بموجب قرار وزاري مشترك صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، ويشمل القرار رتب إمام واعظ، وإمام خطيب، وأستاذ التعليم القرآني، وقيّم، ومؤذن، حيث يتم الالتحاق بهذه الرتب عن طريق مسابقات على أساس الاختبارات، يعقبها تكوين متخصص إلزامي بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

ووفقا لأحكام القرار، تتولى المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف تأطير التكوين الخاص برتب إمام واعظ، وأستاذ التعليم القرآني، وقيّم، ومؤذن، فيما تتكفل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتكوين الملتحقين برتبة إمام خطيب.