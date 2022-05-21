مراجعة شاملة لأجور مستخدمي الإدارات العمومية

نقابات الوظيف العمومي تقترح:

استعجلت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيف العمومي الحكومة لإيجاد حلول لتوازنات القدرة الشرائية، من خلال إعادة النظر كليا في سياسة الأجور جملة وتفصيلا، بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وبما يتماشى والواقع الجديد.

وفي بيان صدر عنها السبت، عقب اجتماعها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة، لتقييم إضراب يومي الـ26 والـ27 أفريل الفارط، ودراسة دشة آفاق الحركة الاحتجاجية في ظل تراجع القدرة الشرائية أمام التهاب أسعار المواد الاستهلاكية، أعلنت النقابات تمسكها بالملفات المرفوعة، وعلى رأسها “القدرة الشرائية، الحق في استرجاع قانون التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، قانون الصحة، الحماية الاجتماعية والحريات النقابية”.

فيما طالبت بإعادة النظر كليا في سياسة الأجور جملة تفصيلا، بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، بالإضافة إلى تحيين منح المناطق على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لقانون سنة 1989.

وناشدت النقابات الجزائرية الحكومة الإسراع في معالجة الملفات المطروحة خاصة المستعجلة منها ولا تحتمل الانتظار، تفاديا لتوتر الوضع الاجتماعي، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال، حيث دعت النقابات لعقد مجالسها الوطنية استعدادا لأي تصعيد خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال عدم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالبها.