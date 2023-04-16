مراجعة منحة التقاعد وموسم الحج وشرطة العمران على طاولة مجلس الوزراء

يتناول مجلس الوزراء المنعقد الأحد، بالدراسة عدة ملفات، منها مراجعة منح التقاعد، وعروضا مشتركة بين قطاعات وزارية، تخص شرطة العمران، تحلية مياه البحر، وإنجاز مدينة الإعلام، الرياضة في المدارس الابتدائية وتحضيرات موسم الحج لسنة 2023.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه الأثناء، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مراجعة منح التقاعد، وعروضا مشتركة بين قطاعات وزارية، تخص شرطة العمران، تحلية مياه البحر، وإنجاز مدينة الإعلام، بالإضافة إلى عرضين، يتعلقان بالرياضة في المدارس الابتدائية وتحضيرات موسم الحج لسنة 2023.