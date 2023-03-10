مراد: الحكومة قررت زيادة التموين بالحليب لتغطية الطلب

اتخذت الحكومة قرارا بزيادة التموين بالحليب لتلبية الطلب على هذه المادة وطنيا، حسب ما صرح به وزير الداخلية ابراهيم مراد.

ولدى معاينته سير الإنتاج بمذبح تابع لأحد الخواص في بلدية الدوسن بولاية ولاد جلال، أفاد مراد أنّ سياسة رئيس الجمهورية مكّنت في ظرف وجيز من دخول 900 مشروع استثماري حيز الإنتاج، وتوفير أكثر من 250 ألف منصب شغل.

وأضاف مراد أنّ من بين الخطوط العريضة للسياسة الجديدة في هذا المجال، ضمان الاطمئنان لدى المستثمرين وخلق الثروة وإضفاء الديناميكية المطلوبة في المحيط الاقتصادي.

وأبرز الوزير أنّ الحكومة اتخذت قرارا بزيادة التموين بالحليب لتلبية الطلب وطنيًا، ولدى تفقده مشروع بناء 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بمنطقة التوسع العمراني في أولاد جلال، شدّد الوزير على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة ساعات العمل لإنهاء المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة.

ودشّن الوزير وحدة لإنتاج الجبس تندرج في إطار استثمار خاص بقدرة إنتاجية تصل إلى 126 ألف طن سنويًا، وتشغّل 32 عاملاً، وتراعي الشروط المطلوبة فيما يتعلق بحماية البيئة، بحسب الشروحات المقدّمة.

وفي لقائه بممثلي المجتمع المدني بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، أوعز مراد: “فضلاً عن التكفل بانشغالات المواطنين يتم العمل على ترقية المنشآت القاعدية ودعم الاستثمار في الولايات الجديدة وذلك لتحسين ظروف معيشة سكانها”.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أنّ “الدولة تشجّع حاملي الأفكار الابداعية الهادفة إلى خلق الثروة باستغلال الإمكانات والتحفيزات الممنوحة لهذه الفئة قصد النهوض بالاقتصاد المحلي والوطني”.

ودعا مراد ممثلي المجتمع المدني لولاية أولاد جلال إلى التحلي باليقظة اعتبارا من أنّ “هناك محاولات للمساس بأمن البلاد ما يستدعي تحصين البلاد ووضع قاعدة متينة تضمن الانطلاقة الفعلية للجزائر الجديدة”.