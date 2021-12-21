مراد: انطلاق الإنتاج بـ100 وحدة صناعية بعد تسوية وضعيتها

لجان مركزية وولائية للنظر في وضعية المشاريع المتوقفة..

سمح تدخل وساطة الجمهورية بتسوية وضعية 100 وحدة صناعية عبر الوطن وشروعها في الإنتاج، حسبما أكده الثلاثاء، من ولاية الطارف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، الذي أشار إلى تعليمات رئيس الجمهورية التي تنص بصراحة على أن “كل ما تم إنجازه لابد وأن يفتح وأن يدخل قيد الإنتاج لتوفير مناصب العمل”، مؤكدا أن هيئة وساطة الجمهورية ستبذل كل ما في وسعها للنجاح في المهمة التي أسندت إليها في إيجاد الحلول الملائمة لفائدة المستثمرين.

ولفت مراد في تصريح للصحافة على هامش معاينته لمصنع إنتاج الكلنكر وتسويقه بالمنطقة الصناعية جرايمية ببلدية شبيطة مختار ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، أن عدد الوحدات الإنتاجية التي ستعرف تسوية وضعيتها في القريب العاجل وتنطلق في الإنتاج “سيتضاعف”.

وحسب وسيط الجمهورية، فإن عدد المستثمرين الذين يعانون من عدم انطلاق مشاريعهم عبر الوطن يعد بالمئات بمعدل يتراوح بين 10 إلى 20 مشروعا في كل ولاية، مشيرا إلى وجود لجان مركزية وبالولايات للنظر في وضعية المشاريع المتوقفة مع تكثيف الزيارات الميدانية لوسيط الجمهورية للالتقاء بالمتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين وإيجاد الحلول بعين المكان.

الرئيس يأمر بدخول كل ما ينجز مرحلة الإنتاج لتوفير مناصب العمل

وحسب ذات المسؤول، فإن ولاية الطارف لوحدها عرفت تسوية وضعية سبعة مستثمرين من أصحاب الوحدات الإنتاجية ذات القدرات الهامة والتي من شأنها خلق ديناميكية اقتصادية كبيرة ومن بينها وحدة إنتاج الكلنكر وتسويقه المنجزة بشراكة جزائرية أجنبية وتستهدف توفير 300 منصب عمل دائم، زيادة على مئات المناصب الأخرى من خلال المناولة مع توفير منتوج قابل للتصدير للخارج.

كما زار وسيط الجمهورية بالمناسبة مصنعا لتحويل الخشب وإنتاج صفائح خشبية بالمنطقة الصناعية المطروحة ببلدية الطارف والذي استفاد بدوره من تسوية وضعيته بعد تأخر كبير في السماح له بمباشرة الإنتاج بسبب عدم ربطه بشبكة الغاز وهو المصنع الذي يستهدف توفير 300 منصب عمل دائم مع ضمان منتوج قابل للتصدير للخارج، حسب صاحبه.

وعاين مراد تحرك السلسلة الإنتاجية لأول مرة منذ إنجاز هذا المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه عبر الوطن بحكم اختصاصه في تحويل الحطب اليابس ومختلف أصناف الأشجار الغابية إلى صفائح خشب يمكن استخدامها في مختلف المجالات، وذلك حسب الشروح المقدمة من المستثمر صاحب المصنع بعين المكان.

وخلال إشرافه على تنصيب المندوب الولائي الجديد لوسيط الجمهورية بمقر الولاية، أفاد مراد بأن العديد من العراقيل حالت دون دخول الكثير من المشاريع مرحلة الإنتاج رغم أن الأشغال بها منتهية وتوفرها على التجهيزات، موضحا أن أهم هذه المشاكل تتعلق بالطبيعة القانونية للأرضية أو رخص البناء أو رخصة الاستغلال أو شبكات الربط بالغاز والكهرباء والمياه.

وأكد أن تعليمات رئيس الجمهورية تنص بصراحة على أن “كل ما تم إنجازه لابد وأن يفتح وأن يدخل قيد الإنتاج لتوفير مناصب العمل”، مؤكدا أن هيئة وساطة الجمهورية ستبذل كل ما في وسعها للنجاح في المهمة التي أسندت إليها في إيجاد الحلول الملائمة لفائدة المستثمرين.

وأفاد بأن وساطة الجمهورية استقبلت منذ مطلع السنة الجارية 2021 وإلى غاية اليوم 57 ألفا و500 عريضة تمت معالجة عدد كبير منها في مختلف المجالات ذات الصلة بالمواطنين.