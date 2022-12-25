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مراد: خلال أيام ستكون الولايات الـ 10 الجديدة كاملة الصلاحيات

الشروق أونلاين
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مراد: خلال أيام ستكون الولايات الـ 10 الجديدة كاملة الصلاحيات
ح.م
جانب من زيارة وزير الداخلية إلى ولاية تقرت

أكّد وزير الداخلية إبراهيم مراد، السبت، أنّ الولايات العشر الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام.

في تصريح للقناة الإذاعية الأولى برسم زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تقرت، أكد إبراهيم مراد أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يحرص كل الحرص على أن يعرف المواطن أنه مهتم به أينما كان وحيث ما وجد.

وأضاف مراد قائلا: “ما إنشاء هذه الولايات إلا لتقريب مصدر القرار منه”.

وحثّ وزير الداخلية القائمين على شؤون الولايات الجديدة على ضرورة مرافقة وتوفير بيئة استثمارية مشجّعة لفائدة الشباب،بما يسمح لهم باستحداث مؤسسات ومشاريع استثمارية فاعلة ومنتجة في مختلف القطاعات .

وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني وعموم المنتخبين المحليين وعدد من المستثمرين، أكّد وزير الداخلية أنّ الدولة حريصة على ضمان بحث المشاريع التنموية لفائدة المواطن أينما وُجد، ومرافقة المستثمرين ودعم الفلاحين.

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