مراد سلاطني: “المنتخب سيكون جاهزا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران”

مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، مراد سلطاني جاهزية فريقه لخوض ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، مؤكدا بأنه سيشرّفُ الألوان الوطنية في بلاده وأمام جمهوره .

وقال سلطاني في حوار خصّ به موقع الفاف، عقب اختتام التربص التحضيري الذي قام به الفريق الوطني بمشاركة 21 لاعبا من 27 فيفري إلى 3 مارس الجاري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى :”المنتخب الوطني سيكون جاهزا لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران وسيبذل اللاعبون قصارى جهودهم لتشريف الألوان الوطنية وإرضاء الجمهور العريض الذي سيتابعهم”.

واعتبر سلاطني أن التربص الذي أجراه الفريق كان ناجحا وجرى في ظروف جيدة: “هذه المرة الثانية التي أجمعُ فيها كل اللاعبين بما فيهم المحليين بعد الذي نظم بفرنسا، بحضور مزدوجي الجنسية، أرى ان التجربة كانت ثرية”.

غير أن مراد سلطاني، تمنى لو خاض المنتخب مباريات دولية من اجل وضع اللمسات من ناحية تحسين انسجام المجموعة وتصحيح الأخطاء المُحتملة، تحسبا للموعد المتوسطي، قائلا في هذا الصدد: “عشتُ نفس التجربة مع فريق أقل من 17 سنة في إطار تحضيراته لدورة شمال إفريقيا” إيناف”المؤهلة إلى “الكان”، تمكنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ترسيم إجراء مباراتين وديتين ضد فريق اقل من 17 سنة السنغالي وخسارتنا معه جعلتنا نستفيد منها ونعرف قيمتنا الحقيقية، المواجهات الودية جد مفيدة”. قال سلاطني.

وعقب تربص سيدي موسى، سيستفيد المنتخب الوطني من تربص آخر ومباريات ودية بإسبانيا، وهذا خلال تواريخ الفيفا المقبلة لشهر مارس وهي فرصة مواتية للمدرب سلطاني لوضع أشباله على المحك وبمشاركة منتظرة لعدة بلدان.

وفي ذات الشأن قال سلاطني “نحن في عجلة من أمرنا، الوقت يمر بسرعة والموعد المتوسطي يقترب ولدينا فترة قصيرة للتحضير الجيد للاستحقاق الكروي”.

يذكر أن اختيار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) فئة أقل من 18سنة لتمثيل الجزائر في الألعاب المتوسطية، يندرج في إطار استراتيجية تحضير الفريق للاستحقاقات الرياضة على المدى المتوسط (2025). وخلال هذه الفترة سيشارك المنتخب الوطني في عدة منافسات، منها الألعاب الإسلامية 2022 بتركيا والألعاب العربية للشباب المقررة بمصر سنة 2022 أيضا.