مراد سلاطني: مستوى المنتخبات متقارب وسنلعب حظوظنا بكل قوة

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

أكد المدرب الوطني لمنتخب أقل من 18 عاما، مراد سلاطني، أن أشباله سيلعبون حظوظهم بكل قوة خلال دورة الألعاب المتوسطية 2022 التي ستحتضنها وهران ما بين 25 جوان و6 جويلية المقبل. واعتبر مراد سلاطني، عقب سحب القرعة التي وضعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات فرنسا وإسبانيا والمغرب أن مستوى المنتخبات متقارب.

وصرح المدرب الوطني للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) قائلا: “مستوى المجموعتين متقارب نسبيا، سنواجه منتخبات إسبانيا والمغرب ثم فرنسا ضمن المجموعة الأولى، لكننا نتسلح بطموحات كبيرة لخوض الأدوار الأولى، حيث سنلعب مباريات كبيرة ضد منتخبات كبيرة، يمكنني القول بأننا لدينا من الأوراق التي تجعلنا نلعب حظوظنا بكل قوة”.

إلى ذلك، أبدى المدافع الدولي السابق تفاؤله بقدرة عناصره على التألق في هذه الألعاب التي تجري على أرض الجزائر، قائلا: “سنلعب أمام جمهورنا، ونعول كثيرا على مساندته، أشعر بأننا سنحقق شيئا ما في هذه الألعاب” مضيفا: “ستكون هناك عروض جيدة، لقد غرسنا روح الفوز في نفوس اللاعبين، نحن مصممون على تحقيق بداية موفقة في الدورة من أجل بلوغ أهدافنا”.

وبحسب ما صرح به سلاطني، فإن المنتخب الوطني( دون 18 عاما ) سيدخل في تربص تحضيري منتصف الشهر الجاري قبل الالتحاق بالقرية المتوسطية يوم 20 جوان المقبل”.

وتعرفت الجزائر على منافسيها في الموعد المتوسطي، بعد سحب عملية القرعة، مساء الاثنين بوهران، وضمت المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا، واليونان، وتركيا والبرتغال، حيث يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور نصف النهائي.

وتجري مباريات دورة كرة القدم بالملعب الأولمبي الجديد لوهران، وأحمد زبانة وسيق ومرسى الحجاج.