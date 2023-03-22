“مراد” شخصية مركبة وانتظروني في دور مختلف

عماد بن شني يتحدث عن دوره في مسلسل "الاختيار" للشروق:

يعتبر مسلسل “الاختيار” من بين أضخم الإنتاجات الرمضانية للموسم الدرامي لرمضان هذه السنة، كون هذا العمل يحشد عددا كبيرا من نجوم الجزائر وتونس “68 ممثلا وممثلة”، ورصدت له إمكانات تقنية كبيرة تجعل منه واحدا من الإنتاجات التي تعول عليها قناة الشروق لاستقطاب جمهور المشاهدين.

وقال الممثل عماد بن شني الذي يظهر في دور مفتش الشرطة “مراد” أن هذا العمل من بين الأعمال التي يتوقع أنها ستنافس بقوة على تصدر المشهد الدرامي للموسم، وأضاف بن شني في اتصال معه أن دوره في هذا العمل هو استمرار لدوره في مسلسل “أحوال الناس”، حيث كان للضابط مراد دور رئيسي ومحوري، وسيواصل هذه السنة في لعب نفس الدور الرئيس، كونه الحلقة التي ستربط بين مختلف الحلقات.

وقال عماد بن شني أن هذا الدور أعاده للشاشة بعد عامين من الغياب وسيعالج خلاله مختلف القضايا التي تنبع من عمق المجتمع منها تجارة الأعضاء، المخدرات، جرائم القتل والسرقة وغيرها.

وأضاف المتحدث انه أحب كثيرا هذا الدور الذي يعتبره مختلفا عن أدواره السابقة، كونه يقوم على لعب دور شخصية مركبة ولها وزن ودور نبيل في المجتمع في تحقيق العدالة وإقرار الأمن، وثمّن بن شني بالمناسبة هذا النوع من الأعمال التي تعمل على تثمين دور الأجهزة الخاصة في المجتمع مثل الشرطة، الجيش، الحماية المدنية، الأطباء وغيرها، وقال بن شني أن أمريكا مثلا سوقت طويلا عبر هوليود للدور النبيل لرجل الجيش والشرطي الأمريكي رغم أنها ليست الحقيقة وعندنا في الجزائر تقوم هذه الأجهزة بادوار كبيرة ونبيلة ومحورية، لكنها عادة لا يتم إبرازها في السينما والتلفزيون.

ووجه عماد بن شني رسالة عبر الشروق للجمهور قائلا “انتظروني في دور مختلف”، وقال أن دور مراد يختلف عن باقي أدواره سواء كانت السينمائية منها أو التلفزيونية، حيث أظهر هذا الدور الجانب الآخر فيه، دور مركب، فيه الكثير من الجهد والطاقة، كونه يجمع بين القوة والنبل والإنسانية.

وتوقع بن شني أن يستقطب مسلسل “الاختيار” على الشروق نسبة مشاهدة عالية ليس فقط لأنه اعتمد وحشد كوكبة من النجوم والممثلين بين الجزائر وتونس، لكنه أيضا من الجانب التقني سيكون ذا مستوى عال، خاصة مع الاعتماد على الخبرة التونسية في هذا الجانب، مؤكدا في هذا السياق أن الجزائر حاليا لا تتوفر على مدارس للتكوين في تقنيات الصناعة السينمائية والتلفزيونية، لذا تم الاستعانة بالتجربة التونسية التي تطورت كثيرا مؤخرا.

وردا على سؤال المنافسة، قال بن شني انه كممثل لا يؤمن بالمنافسة، لأن الجمهور الجزائري سيشاهد كل البرامج، لكن بن شني توقع أن تكون ثلاث ةاعتمال في الصدارة هي “الاختيار” ومسلسل “11/11” على الشروق، وسلسلة “الدامة” ليحي مزاحم على التلفزيون الجزائري.